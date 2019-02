Empresa promete fazer reembolso de dinheiro e contratação de 600 para os EUA

O sócio administrador da empresa Midas Incorporadora Investimentos Ltda., Will Hardman, garantiu, que vai contratar 600, dos 2 mil inscritos no processo de seleção de vagas (para atuar nos Estados Unidos e Portugal) que foram colocadas à disposição da população no início de janeiro.

Desde o começo da semana, candidatos que foram selecionados para a entrevista de emprego estão reclamando do valor de R$ 180 cobrado para a realização do exame psicossocial - que segundo os candidatos, faz parte do processo seletivo da empresa -, e da demora para comunicar se estão empregados ou não. ,

Segundo o sócio administrador, o dinheiro pago será reembolsado.

O valor será devolvido no momento da contratação do pessoal, que deve acontecer entre dias 15 e 16. Segundo ele, o contrato de trabalho deve ser assinado até 20 de fevereiro.

As declarações foram dadas durante entrevista ao Programa Radar em Debate, da Rádio Metropolitana, apresentado pela jornalista Marilei Schiavi.

Segundo o administrador, a cobrança ocorreu para confirmar o interesse do candidato na vaga.

“Às vésperas tem gente que desiste de viajar. Aí perde-se tempo”, disse. “Não queremos lesar ninguém”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, que estava no programa, disse que vai acompanhar todos os prazos divulgados pela empresa. “Não cabe a gente julgar se a empresa vai cumprir ou não. Os prazos serão acompanhados”. Loducca confirmou que um dos diretores da Prefeitura foi afastado do cargo, mas negou que tivesse ligação com o caso do processo de seleção.

O DS tentou falar com Hardman, mas não obteve retorno. O representante da empresa, Jonathan Ferraz, defendeu o método de admissão que a empresa está adotando para as vagas internacionais, que inclui uma avaliação psicossocial cobrada.

Segundo Ferraz, o processo de contratação para outro País envolve muita burocracia, o que levou a empresa a cobrar pela avaliação para que os candidatos se comprometessem com a entidade.

"Cerca de 1.056 candidatos fizeram a avaliação. A empresa já recebeu 600 laudos. Todos esses candidatos pagaram para fazer esse teste e serão reembolsados", explica.

Conforme matéria publicada ontem pelo DS, os candidatos selecionados para as vagas na área de construção civil se mostram preocupados com o valor cobrado pela avaliação e com a demora do contato da empresa. Além disso, a Prefeitura de Suzano instaurou um processo administrativo para averiguar a veracidade das vagas.

Ferraz garantiu que a empresa já está entrando em contato com os candidatos e reforçou que a Midas Incorporadora e Investimentos é uma empresa séria e que "tais acusações de golpe não devem ser consideradas".