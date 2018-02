Empresa que fará instalação de lâmpadas de LED será conhecida dia 6 de março

A contratação da empresa que realizará a melhoria e modernização da iluminação pública de Suzano será decidida no dia 6 de março (terça-feira). Na data, haverá a abertura dos envelopes das firmas interessadas em executar o trabalho a partir das 9 horas, na sala de licitações da Prefeitura.

O investimento previsto para o serviço é de R$ 2,290 milhões e o prazo será de 90 dias para conclusão.

A ação para a melhoria da iluminação pública compreende na troca de mil lâmpadas de vapor metálico e mil de vapor de sódio e a instalação de 1,5 mil pontos de iluminação no Centro de Suzano por lâmpadas de LED (novo modelo com menor consumo e maior vida útil). De acordo com a Prefeitura, não haverá o descarte das lâmpadas antigas. Isso porque elas serão instaladas em outras regiões da cidade onde atualmente a iluminação é considerada incompleta - locais com lâmpadas queimadas ou faltantes.

O trabalho teve início no final de dezembro de 2017, com a atuação das equipes da pasta em locais de grande movimentação, como os viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer. Além da troca de lâmpadas, foi feita também a reposição de cabos e instalações elétricas nos locais.

Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, foram realizadas ações nos bairros Cidade Edson e Parque Maria Helena, com previsão de conclusão dos trabalhos neste mês, após atuação na Vila Amorim e no Jardim Imperador.

Demanda

A Prefeitura esclareceu que o trabalho atende à demanda da população por melhorias na rede de iluminação pública. No início de 2017, foi efetuada a troca de 2 mil lâmpadas que se encontravam desativadas ou abaixo da performance.