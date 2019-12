Empresa se coloca à disposição para projeto de teleférico

Uma empresa especializada em construção de teleféricos se colocou à disposição para pôr em prática um projeto protocolado no último dia 10 na Prefeitura de Suzano pelo inventor do Fute-tênis, Oscar de Oliveira. A ideia seria implantar um teleférico, que ligaria a Praça Paulino Stefani, no Sesc, ao Parque Municipal Max Feffer.

A empresa possui sede em Varginha (MG). A construção teria 2.852,77 metros de extensão, custaria entre R$ 30 e R$ 40 milhões e “triplicaria o número atual de frequentadores do parque”, segundo o idealizador.

“É um lugar alto, e o parque é muito movimentado. Seria uma ótima opção para o turismo da cidade”, explica Oliveira.

A construção poderia ser feita também entre o Shopping de Suzano e o parque, mas, segundo o inventor do Fute-tênis, a rede elétrica poderia causar problemas na construção.

Representantes da empresa Metalumínio Teleféricos informaram que a empresa “se coloca à disposição para eventuais duvidas técnicas e fornecimento do equipamento, se for viável”. O plano precisa de um investidor, já que a empresa não estuda fazer com recursos próprios.

Lazer e turismo

Oliveira destaca a importância da obra, que fomentaria o lazer e turismo da cidade. Para ele, um teleférico em Suzano atrairia pessoas de outras cidades da região, já que a construção seria “uma das maiores do Brasil”.

“Seria fantástico. O que temos de lazer aqui? O Shopping e o Max Feffer. Daria para ver muitos pontos da cidade. Um lindo panorama”, justifica.