Empresa Suzano abre inscrições para o Programa Trainee 2021

A Suzano, considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), abriu nesta semana as inscrições para o Programa Trainee.

A edição 2021 é uma extensão do programa Jovens Engenheiros e traz mudanças nos requisitos de seleção, como área de formação, a não obrigatoriedade de conhecimento prévio em um segundo idioma, além de diferentes áreas de atuação. A previsão de início das atividades é janeiro de 2021.

As vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí (SP), Limeira (SP), Itapetininga (SP), Suzano (SP) e São Paulo (SP).

Os candidatos que tiverem interesse em trabalhar e se desenvolver lidando com os desafios de uma empresa global, passarão por um processo 100% online, com foco no conceito de inovabilidade, composto por etapas gamificadas que relacionam inteligência artificial e neurociência, por exemplo, contribuindo com a redução de vieses inconscientes na avaliação. Em outubro, participarão do Squad Digital - etapa de desafio online com cases de negócio -, e no mês de novembro, das entrevistas finais de seleção.

Para se inscrever, o candidato precisa ter a formação no ensino superior concluída entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020 e possuir disponibilidade para mudança de residência para as cidades onde as vagas estão abertas.

O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), plano de desenvolvimento diferenciado para formação de novos líderes, desenvolvimento do idioma inglês, previdência privada e convênio farmácia.

"A Suzano busca atrair os melhores talentos, investindo para que eles se desenvolvam e cresçam junto conosco. Buscamos para o nosso time gente que inspira e transforma e que tenha o olhar sempre conectado à inovação e sustentabilidade", explica Luiza Xavier, gerente de Gente e Gestão da Suzano. Provemos um ambiente de desenvolvimento para que os jovens desafiem o status quo e sejam protagonistas na busca da solução", enfatiza.

O processo de seleção será feito em parceria com a Cia. de Talentos. As inscrições podem ser realizadas até 30/9, para mais informações acesse: https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/traineesuzano2021.