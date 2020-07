Empresa Suzano divulga balanço de ações contra a Covid-19

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, apresenta seu balanço de ações em apoio ao combate da Covid-19. A empresa impacta a vida de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, mantendo a população abastecida de produtos extremamente necessários neste momento, como a embalagem que protege o medicamento, que preserva o alimento e que embala produtos de higiene; o papel higiênico, lenços e fraldas utilizados nas casas e hospitais; papéis para exames, prontuários médicos e aqueles necessários à continuidade de diversos outros negócios. E, reforça o comprometimento do time para seguir operando por todos.

“Seguindo um dos pilares da empresa de que só é bom para a Suzano se for bom para o mundo, e que o momento agora pede empatia e união, mantivemos nossas atividades reforçando nossos cuidados e o diálogo com a sociedade”, afirma Marisa Coutinho, coordenadora de Relações Corporativas dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Além de garantir a segurança operacional e de seus colaboradores e prestadores de serviços nesse momento, a Suzano tem investido em ajudar outras iniciativas no combate à Covid-19.

Uma verba de R$ 50 milhões foi destinada para iniciativas de apoio à sociedade, como doação de materiais de uso pessoal, como papel higiênico, guardanapos e fraldas descartáveis; garantia de fornecimento de bens essenciais; apoio aos hospitais nas regiões onde a empresa opera e aquisição de 159 respiradores e 1 milhão de máscaras hospitalares para doação aos Governos Federal e Estadual; parceria para a produção de álcool em gel; programa social de apoio a pequenos agricultores para vender seus produtos por meio do sistema de entrega domiciliar em 38 comunidades apoiadas pelo Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial de Suzano (PDRT) e programa social de confecção de 125 mil máscaras nas comunidades para doação em cinco Estados.

Além disso, a empresa emprestou empilhadeira para movimentação das doações recebidas pela Cruz Vermelha.

Em parceria com a Positivo Tecnologia, a Klabin, a Flex e a Embraer, a Suzano apoiou ainda a empresa brasileira Magnamed para entregar ao Governo Federal um total de 6,5 mil respiradores até agosto de 2020. Além disso, por intermédio do comitê interno de crise, que está acompanhando a situação do novo coronavírus, também tem colaborado com empresas, entidades e órgãos públicos para difundir boas práticas em favor da saúde da sociedade.

A empresa apoiou neste último mês uma série de iniciativas para auxiliar universidades públicas no combate à propagação da Covid-19. A Suzano doou insumos para a produção de mil litros de álcool em gel 70%; forneceu mil kits de reagentes para serem utilizados na detecção do novo vírus na população, além do equipamento para essa finalidade; e destinou pacotes de luvas e outros materiais de proteção pessoal para as instituições de ensino superior.