Empresa Suzano divulga plano de investimentos de R$ 4,4 bi para 2020

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de árvores, anuncia seu plano de investimentos para 2020. A companhia investirá R$ 4,4 bilhões na manutenção e expansão de seus negócios. No montante planejado para o ano estão contemplados aproximadamente R$ 200 milhões de desembolsos anteriormente previstos no orçamento de capital (CAPEX) de 2019.

Os investimentos em manutenção somarão R$ 3,6 bilhões em 2020. Projetos de expansão e modernização demandarão o desembolso de aproximadamente R$ 300 milhões. Os aportes em projetos de envolvendo a aquisição e/ou formação de terras e florestas totalizarão cerca de R$ 400 milhões. Já os projetos em andamento nos portos dos estados de São Paulo e Maranhão movimentarão aproximadamente R$ 100 milhões em pagamentos realizados ao longo do próximo ano.

A companhia também divulga hoje que passa a gerir, por meio de subsidiárias, aproximadamente 100 mil hectares de terras e uma Licença de Instalação para uma fábrica de celulose, com capacidade anual de até 2,2 milhões de toneladas, na região de Ribas do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul. Os ativos, que já estão contemplados no Balanço Patrimonial, têm importância estratégica para a opcionalidade de crescimento futuro no negócio de celulose. No curto prazo, a companhia mantém como prioridade o foco na desalavancagem financeira, de acordo com o estabelecido em sua Política de Endividamento.

Como parte integrante do seu plano de enquadramento da alavancagem financeira através de venda de ativos não operacionais, a companhia também comunica ao mercado a celebração de um contrato com a Klabin para a venda de florestas de eucalipto em pé localizadas em 14 mil hectares no sul do estado de São Paulo. O valor da transação é de aproximadamente R$ 400 milhões.

“Com esse conjunto de operações, reafirmarmos nosso compromisso com a disciplina financeira, ao mesmo que desenvolvemos novas espcionalidades para a companhia”, afirma o Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano, Marcelo Bacci.