Empresa Suzano doa 200 mil máscaras descartáveis à China para proteção ao coronavírus

A Suzano, empresa fabricante de papel e celulose, doou 200 mil máscaras descartáveis à Embaixada do Brasil em Pequim, na China. O objetivo é ajudar na proteção ao novo coronavírus. O transporte da carga aconteceu entre os dias 15 e 21 de fevereiro.

As doações foram feitas à Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores providenciou o transporte da doação humanitária. Por meio de nota, a empresa informou que a embaixada repassará as máscaras às autoridades locais.

O número de casos do novo coronavírus subiu para 78.100, segundo o último balanço da Comissão Nacional de Saúde, atualizado às 13 horas da última terça-feira, 25. O número de mortes pela doença é de 2.718 no país asiático.

Em janeiro, o DS deu matéria informando que os farmacêuticos prevêem aumento na venda de máscaras descartáveis em Suzano. Inclusive, uma das farmácias, informou na época que "não havia mais máscaras em estoque".

A justificativa de uma das farmacêuticas entrevistadas foi de que muitos comerciantes chineses do entorno adquiriram o material para enviar ao país asiático, onde possuem familiares, uma vez que a quantidade de máscaras na China está escassa.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, informou que tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Ela é líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina.

A companhia exporta para mais de 80 países e mais de 2 bilhões de pessoas consomem os produtos da Suzano, que tem operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel. A capacidade instalada é de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano.