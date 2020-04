Empresa Suzano doará 50 respiradores e 260 mil máscaras

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, inicia nesta semana a distribuição de 50 respiradores e 260 mil máscaras hospitalares importados da China para o estado de São Paulo. Os respiradores atenderão as redes de saúde da capital do Estado, onde a pandemia afeta um grande número de pessoas, e dos municípios de Suzano, Limeira, Americana, Jacareí e Capão Bonito. Já as máscaras serão destinadas aos mesmos municípios, além de outros onde a companhia atua.

“Estamos enfrentando uma situação inédita como sociedade moderna e sabemos que a disponibilidade de respiradores e equipamentos de proteção é fundamental para salvar a vida de milhares de brasileiros. Por isso, devemos unir forças para vencer essa batalha contra o Covid-19”, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka.

Ao todo, a empresa destinará 159 respiradores e 1 milhão de máscaras hospitalares importados para o Governo Federal e sete estados da Federação (São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Paraná). A distribuição está sendo realizada em conjunto com os governos e inclui regiões onde a companhia atua, levando em consideração a identificação de necessidade de cada estado e município e a estratégia de combate ao Covid-19 estabelecida pelas autoridades de saúde.

“A alta demanda global por respiradores, máscaras hospitalares e outros itens médicos foi um grande desafio a ser superado para conseguirmos importar os produtos e doá-los aqui no Brasil para o combate ao Covid-19. Também seguimos com tratativas permanentes com os governos federal, estaduais e municipais para definirmos a melhor estratégia de distribuição e atendimento aos locais onde os equipamentos são mais necessários”, afirma o diretor executivo de Relações e Gestão Legal, Pablo Machado.

Adicionalmente aos ventiladores pulmonares e máscaras importados da China, a Suzano também integra um grupo de empresas que viabilizará a ampliação de capacidade de produção de respiradores no Brasil. A iniciativa prevê a entrega ao Governo Federal de 6,5 mil respiradores até agosto de 2020 e conta com recursos financeiros da Suzano, além de expertise e profissionais da empresa.

Desde o final de março, a companhia também já realizou a doação de papéis higiênicos, guardanapos e fraldas de fabricação própria para diversos estados brasileiros. Em paralelo, a Suzano tem empreendido todos os esforços para seguir operando, com foco na segurança e saúde de seus colaboradores, e dessa forma garantir o abastecimento de produtos no mercado. A companhia fabrica matérias-primas usadas na confecção de papéis sanitários, máscaras, fraldas, papéis, embalagens de medicamentos e alimentos, embalagens em geral, itens ainda mais indispensáveis nesse momento de isolamento social e de necessidade de maiores cuidados com a higiene.

Apoio aos colaboradores

A Suzano acompanha atentamente a situação do Covid-19 no Brasil e, internamente, também tem adotado um conjunto de medidas operacionais e administrativas. A empresa decidiu suspender todas as atividades operacionais não essenciais de colaboradores próprios e terceiros e cancelar viagens, eventos, visitas às unidades e reuniões presenciais. Os colaboradores que não necessitam estar presencialmente nas unidades para a continuidade das operações passaram a trabalhar em formato home office. O mesmo tratamento foi dado a todos os colaboradores com 60 anos ou mais e todos aqueles que apresentem condição de risco, como hipertensos, diabéticos ou que tenham doenças pulmonares.