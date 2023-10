Empresa Suzano faz evento de formatura para alunos da 15ª turma Formare

A empresa Suzano realizou, nesta terça-feira (10), um evento de formatura dos 20 alunos da 15ª turma Formare. A cerimônia aconteceu no auditório da sede da empresa e as famílias dos formandos estiveram presentes.

Além dos familiares, o evento contou com a presença do Secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, e outras autoridades da companhia, como o Gerente Executivo Industrial, Leonardo Bertholdi, a Gerente de Gente e Gestão Rachel Velloso, o Diretor Industrial, Alexandre Lanna, e a Coordenadora do Programa Voluntariar e Projeto de Formação, Elisabete Flores.

A Fundação Iochpe, que faz parte do desenvolvimento do Programa Formare, foi representada pelo Coordenador de Comunicação e Marketing Fundação, Hércules Moreira. Representando a Prefeitura de Suzano, André Chiang falou sobre a importância da empresa na cidade. “Não é apenas uma empresa fabricante de celulose, é a maior empresa de celulose que temos, é uma empresa referência, com grandes colaboradores”.

Em conversa com o DS, Elisabete Flores, coordenadora do Programa Voluntariar desde 2006, explicou o objetivo e a importância do projeto. “A gente tem o objetivo de capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Desde 2005, a gente vem fortalecendo o trabalho voluntário para a formação de jovens em situação de vulnerabilidade social, para que eles possam ter oportunidade de qualificação profissional. Quando a gente forma pessoas, elas formam a gente também. A gente acredita que gerar e compartilhar valor é um dos direcionadores e que só é bom para nós se for bom para o mundo”.

A participante da 15ª turma, Letícia de Oliveira falou sobre a importância do curso. “Foi muito além de uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A forma como eles tratam os alunos, como eles ensinam na vivência, tendo todo o cuidado para passar o conhecimento da maneira correta e da forma mais segura possível.

Acho muito importante e inovador”. Para ela, a formatura é um ciclo que se encerra e um misto de emoções. “Você fica feliz por começar, ao mesmo tempo ansioso por ser muita coisa nova. Você fica triste por terminar, mas ao mesmo tempo fica feliz, porque fica o aprendizado e as pessoas”, finaliza.