Empresa Suzano incentiva o empreendedorismo feminino na região do Alto Tietê

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado oficialmente em 19 de novembro, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, destaca suas iniciativas para incentivar e promover o protagonismo e empoderamento das mulheres como empreendedoras, impulsionando a geração de renda, a preservação cultural e o fortalecimento das economias locais.

De acordo com a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo 2023, dos 47,7 milhões de empreendedores com intenção de entrar no mercado até 2026, as mulheres representavam 54,6%. Esse resultado mostra um aumento em relação à pesquisa anterior em que os homens ainda dominavam com um percentual de 55%.

Seguindo essa tendência, desde 2017 a empresa incentiva o empreendedorismo feminino por meio de projetos como o Artesanato de Suzano, que teve início em 2021, no município de Suzano. A iniciativa, em parceria com a prefeitura de Suzano e o Sebrae. já beneficiou mais de 60 mulheres por meio da a capacitação para a produção de peças artesanais como bordado, crochê, pintura em tecido, costura criativa e papelaria artesanal, além de oportunidades de comercialização nos espaços da empresa, feiras e eventos como a AB Casa, a maior feira de decoração e utilidades domésticas da América Latina.

“A Suzano acredita que empoderar mulheres e fortalecer o empreendedorismo feminino é fundamental para o desenvolvimento das comunidades. Nosso compromisso é renovar a vida das pessoas e apoiar o protagonismo feminino, promovendo oportunidades que ampliem o papel das mulheres como líderes e geradoras de renda em seus negócios e comunidades. Essa iniciativa reforça um dos nossos principais direcionadores que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, além de integrar o compromisso de ajudar a retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030”, afirma Adriano Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Luciana Ferreira, de 63 anos, é uma das artesãs e empreendedoras que integra o projeto e garante uma renda extra. Desde que se aposentou, há 10 anos, ela passou a trabalhar com artesanato. Hoje Luciana tem como especialidade a costura criativa e desenvolve produtos como brinquedos pedagógicos, bolsas e jogos americanos. Com o apoio da Suzano, Luciana viu o negócio ganhar mais visibilidade e notou o aumento nas encomendas. “O apoio da Suzano é muito importante porque gera uma visibilidade devido aos eventos e feiras que nós participamos. Desde que comecei a participar das feiras, com o apoio da empresa, eu percebi que as minhas encomendas aumentaram. Com esse incremento na renda, eu pude investir ainda mais no meu trabalho adquirindo equipamentos e ferramentas para aprimorar os produtos desenvolvidos artesanalmente”, relata Luciana.

