Empresa Suzano participa da campanha ambiental realizada em sete países

A Suzano, por meio do Programa Rede Responsável, participa da campanha de sensibilização ambiental, “Ao Redor da Ibero América” realizada em sete países da América Latina com a participação de crianças de escolas públicas. O objetivo é aumentar a conscientização em diferentes questões ambientais, proteção da biodiversidade, energia renovável, reciclagem e a economia circular, conceito que faz parte do desenvolvimento sustentável.

A iniciativa é uma parceria entre a Suzano e a Veolia América Latina. O tema central da campanha deste ano é a “Reciclagem e Reutilização de Plásticos” mostrando as diferentes formas de reutilizá-lo de maneira responsável e criativa. Para participar do concurso e criar seus trabalhos, os estudantes utilizaram materiais recicláveis como plástico e papelão.

“Promover programas que incentivem os alunos a preservar o meio ambiente, fomentando a sua criatividade, amplia a visão sobre a conscientização do descarte correto do lixo, principalmente do plástico que pode provocar danos irreversíveis a natureza”, afirma Adriano Martins, consultor de Desenvolvimento Sustentável da Suzano.

O vencedor da região foi o estudante João Lucas Ardachnikoff, aluno do 5º ano da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, de Salesópolis (SP). Ele preparou um aquário feito de resíduos de plástico com animais que representavam a vida marinha que deve ser protegida. O seu trabalho estará concorrendo com os vencedores dos países participantes e o ganhador será premiado com uma viagem para Cartagena de Índias, na Colômbia, acompanhado de seu professor.

No total, 500 alunos das cidades de Santa Branca e Salesópolis participaram da ação. Nos países que integram o programa, cerca de 2.500 estudantes inscreveram seus trabalhos.

Uma cerimônia simbólica realizada em Salesópolis premiou com certificados, medalhas e troféus os alunos finalistas do projeto. Estiveram presentes autoridades locais, representantes da Suzano e da Veolia, familiares dos alunos e a comunidade. A cerimônia aconteceu na abertura da Festa do Rio Tietê, tradicional evento na cidade.