Empresas de caçamba são alertadas sobre prazo final para padronização

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma reunião com representantes de sete empresas de transporte de resíduos da construção civil que se cadastraram para atuar de maneira regular em Suzano. O encontro teve como objetivo reforçar que se encerra no dia 30 (sábado) o prazo final para que se adequem às exigências de padronização das caçambas e outros procedimentos previstos na lei complementar municipal nº 291/2016. Também foi informado que em julho terá início uma fiscalização integrada para garantir a eficácia da legislação.

A reunião ocorreu na sede da pasta e foi conduzida pela gestora ambiental Danielle Lodi. Na oportunidade, foram apresentados alguns detalhes da lei, como a necessidade de envio de relatórios mensais com o fluxo de transporte e cópia de cada Controle de Transporte de Resíduos (CTR) dos serviços realizados, desde o recolhimento até a destinação final em aterro autorizado. A meta da Prefeitura de Suzano é fazer o monitoramento dos descartes para verificar se estão ocorrendo de maneira regular.

As prestadoras de serviço de transporte de resíduos da construção civil que atuam em Suzano foram notificadas em janeiro deste ano para que se cadastrassem em até 60 dias. A partir daí, passou a contar outro prazo, de 90 dias, que termina no fim de junho, para que essas empresas fizessem a adequação de suas caçambas: dimensões máximas de 2,8m x 1,8m e altura de 1,4m, pintura na cor amarela, identificação do transportador (nome e telefone), números da caçamba e do cadastro na prefeitura e faixas refletivas. Os representantes das sete empresas presentes no encontro informaram que já procederam essa padronização ou estão prestes a concluí-la.

"Queremos aplicar a lei e fomentar a preservação do meio ambiente, com uma fiscalização rigorosa para inibir a atuação de empresas clandestinas e também o despejo irregular. Além disso, organizando esses procedimentos, podemos favorecer a implantação de áreas de transbordo e triagem e até mesmo de usinas para reaproveitamento de entulho e transformação em insumos para construção civil", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Watanabe.