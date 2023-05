Empresas e entidades enaltecem resultado alcançado pelo Suzano Faz

As lideranças empresariais que tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos no evento “Suzano Faz” destacaram os resultados expressivos que essa atração da ExpoSuzano gerou para o segmento da indústria e do comércio na região.

Representantes de marcas de diferentes ramos registraram boas impressões sobre a iniciativa, que reuniu 32 empresas e milhares de visitantes no Pavilhão Maurice Bou Assi, instalado no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), entre os dias 27 e 30 de abril.

Sara Rayane Nunes, uma das proprietárias da Entrelaços Casa Decor - empresa de artigos de mesa posta e decoração para o lar -, afirmou que o espaço garantiu uma interação importante para o ambiente de negócios.

“Queremos expor o quanto estamos gratos por ter participado deste evento. A prefeitura acertou em cheio”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, ressaltou o significado do “Suzano Faz” para a pasta. “Proporcionamos um ambiente de negócios com empreendimentos locais, instituições que promovem a evolução econômica da cidade e orientações sobre o mercado de trabalho. Mostramos muitos trabalhos significativos que impulsionam a geração de empregos em nossa cidade e criamos condições para que diferentes empresários pudessem se conectar entre eles e com o seu público. Foi um grande evento, que marca o momento que estamos vivendo em Suzano”, reforçou Loducca.