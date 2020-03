EMTU suspende bilhete BOM Escolar na região; Sênior segue ativo

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) suspendeu o Bilhete de Ônibus Metropolitano (BOM) Escolar de todos os alunos do Alto Tietê. A interrupção do serviço foi feita na última segunda-feira, 23.

A medida afeta estudantes de todas as 10 cidades do Alto Tietê que usam o cartão escolar, caracterizado pela cor amarela. Ela ocorre por conta da suspensão das aulas das redes pública e privada de ensino em todo o Estado.

Além da Região Metropolitana de São Paulo, os cartões de estudantes do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Baixada Santista e das regiões de Campinas e Sorocaba também foram bloqueados.

"Em alinhamento com a suspensão das aulas em todo o Estado de São Paulo, os benefícios de Passe Livre e Meia Tarifa para estudantes estão interrompidos", diz a nota da EMTU/SP.

A empresa disponibilizou um aviso em seu site, comunicando aos alunos o bloqueio de cotas do Passe Livre por tempo indeterminado e suspensão da comercialização da recarga do cartão Meia Tarifa.

Os estudantes que adquiriram créditos para o segundo cartão poderão utilizar o saldo até que acabe e, a partir daí, aguardar até que as recargas sejam autorizadas. Não há uma data para isso acontecer, já que o país passa pela pandemia do novo coronavírus.

Sênior

A utilização do BOM Sênior (para idosos) não foi interrompida. No entanto, a empresa de ônibus citou a recomendação do governo do Estado, que pediu para que passageiros do grupo de risco permaneçam em suas residências e só utilizem o transporte público em casos de extrema necessidade.

Queda na demanda

A Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, sob comando do governador João Doria (PSDB), informou que houve redução de 65% na demanda do transporte metropolitano.

Equipes técnicas da pasta estão estudando, ainda, a possibilidade de reduzir a operação de ônibus metropolitanos em até 35%.

Em nota, a EMTU/SP informou que autorizou as concessionárias a adequarem as frotas, a fim de adaptá-las à baixa demanda de passageiros verificada em todas as regiões metropolitanas, incluindo o Alto Tietê.

O objetivo, com a ideia, é "evitar aglomerações e prestar o serviço da melhor forma aos passageiros".

Ainda de acordo com o texto, ações de limpeza nos ônibus e terminais foram intensificadas para ajudar a combater o Covid-19.