Encerramento do 'Projeto SER' certifica mais de 320 pessoas em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, realizou na última segunda-feira (16/06), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, o encerramento do “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita”, que capacitou mais de 320 pessoas em temas voltados à juventude, mulher, pessoa idosa e pessoa com deficiência. A ação foi conduzida com o objetivo de fortalecer a inclusão, os direitos humanos e o respeito na sociedade.

O encerramento contou com palestras do ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, que abordaram temas como empatia, cidadania e fortalecimento das políticas públicas.

Durante os três meses de realização, o projeto reuniu especialistas que contribuíram com suas experiências e conhecimentos. O eixo “Mulher” foi conduzido pela ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga; pela médica ginecologista Isabela Navajas; e pela secretária de Administração Cintia Lira, que discutiram empoderamento, desafios e avanços na luta por igualdade de direitos.

No eixo “Juventude”, participaram as vereadoras de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes, e de Biritiba Mirim, Thais Molina; o presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui; e a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Carolina Jacob, trazendo reflexões sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e protagonismo jovem.

Já no eixo “Pessoa com Deficiência”, estiveram presentes o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa; o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de São Carlos, Rafael Almeida; a escritora e analista de comportamento Elaine Miranda; e a psicóloga da rede municipal de saúde Débora Priscila, que destacaram a importância da inclusão, da acessibilidade e da efetivação de direitos.

O eixo da pessoa idosa reuniu a presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Suzano, Kelly Guilhen; o secretário de Longevidade de Mogi das Cruzes, Mauro Yokoyama; o secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira; e o médico geriatra Marco Antônio, que abordaram temas como envelhecimento saudável, qualidade de vida e os direitos da pessoa idosa.

O secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, destacou o impacto do projeto. “O SER foi construído com muito diálogo, parceria e dedicação. Ver a transformação acontecendo na vida de cada participante nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Por sua vez, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou o valor da iniciativa. “Esse projeto é uma verdadeira lição de cidadania. Tenho muito orgulho de estar na minha cidade compartilhando conhecimento e refletindo sobre o poder que as políticas públicas têm na transformação social”, declarou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que o investimento nas pessoas é o que move a gestão municipal. “Suzano é feita por pessoas, e investir nelas é o nosso maior compromisso. O ‘Projeto SER’ deixa um legado de respeito, empatia e inclusão para toda a cidade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

O evento também contou com a presença do vice-prefeito Said Raful; da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; do presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama, além de vereadores, secretários e representantes da sociedade civil.