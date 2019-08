Encontro apresenta detalhes da eleição para conselheiro tutelar de Suzano

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas) realizou na tarde desta quinta-feira (22) uma reunião com os candidatos a conselheiro tutelar que participarão da eleição programada para 6 de outubro (domingo). O encontro, realizado no Complexo Educacional Mirambava, tratou dos detalhes envolvendo o processo de votação. Serão escolhidos dez membros titulares, sendo cinco para cada um dos dois Conselhos Tutelares da cidade.

Estiveram presentes o presidente do Comdicas, Hellison Bueno de Lima, a coordenadora da Comissão Eleitoral, Jussara Carla Silêncio, 17 dos 22 candidatos no pleito (confira a lista abaixo) e representantes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O encontro durou duas horas e teve como principal meta explicar as regras que envolvem a escolha dos futuros conselheiros. Foi feito um retrospecto dos diálogos com Ministério Público, Justiça Eleitoral, Diretoria Regional de Ensino e Secretaria Municipal de Educação para viabilizar tanto a infraestrutura quanto os instrumentos que garantem a lisura do processo.

A meta inicial era ter nove pontos de votação, distribuídos nas três regiões da cidade. Mas, em virtude de a lista colocada à disposição pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ser apenas por ordem alfabética, foram escolhidos três locais no centro da cidade para receber a eleição: Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Rezende e Silva (rua Basílio Valente de Aguiar, 19), para eleitores que tenham o nome iniciado com letra de N a Z; Escola Estadual Luiza Hidaka (rua José Corrêa Gonçalves, 120), para J e M; e Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Missionária Sara Cooper, 37), entre A e K.

A Comissão Eleitoral relembrou que a campanha junto à população estará liberada de 1º de setembro a 4 de outubro e que as regras sobre abuso de poder financeiro são as mesmas para as eleições convencionais. No entanto, estão proibidos o uso de cartazes, adesivos para carros, cavaletes e outdoors. São permitidos santinhos e publicação na Internet sem mecanismos de impulsionamento de visualização.

A apuração dos votos será realizada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), em sete de outubro. A divulgação do resultado das urnas ocorrerá no dia seguinte. Já a lista dos candidatos aptos à capacitação (etapa de preparação para o exercício das funções como conselheiro tutelar) sairá em 11 de novembro. O resultado final será publicado em 22 de novembro e a diplomação no dia 28 subsequente. O mandato de quatro anos começará em 10 de janeiro de 2020. Um dos Conselhos Tutelares fica na rua Barão do Rio Branco, 249, no centro, e outro na rua Coronel Hildeberto Vieira de Melo, 60, no bairro Cidade Boa Vista.

Quadro

Candidatos a conselheiro tutelar de Suzano

Alana de Sá Sudatti

Ana Lúcia Ferreira da Rocha

Aparecida Dias de Oliveira

Arlete Batista de Melo Pacheco

Eduardo Júnior de Almeida Santanna

Elisangela Maria de Carvalho

Érica Aparecida Bernardo

Francisca Aparecida Xavier

Jaqueline Esteves Francisco

Jessica Cristina dos Reis Teixeira de Jesus

José João Silva

Luciene Santos Ribeiro da Silva

Maria da Anunciação de Sousa Almeida Silva

Maria de Fátima dos Anjos

Naiara Fernandes Marcato

Reginalda dos Santos

Renata Aparecida Gralha

Rita de Cassia Cavalcanti Machado

Rosemary dos Santos da Silva

Samuel Rocha de Souza

Sônia Aparecida da Silva Pimenta

Wellington Vinicius Costa