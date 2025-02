Encontro com gestores discute combate ao Aedes aegypti no Alto Tietê

A Secretaria de Saúde de Suzano participou na manhã desta terça-feira (18/02) de um encontro com gestores de todo o Alto Tietê, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de discutir os protocolos e fluxos das ações voltadas para o combate às arboviroses, com foco no mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A reunião foi realizada no campus do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no bairro Parque Suzano, e reuniu representantes das áreas de Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Setor de Zoonoses com a finalidade de alinhar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto para enfrentar os casos de dengue na região.

Durante o encontro, foram abordadas as diferentes atuações de cada segmento no combate ao mosquito, ressaltando a importância da integração entre os setores para obter resultados mais eficazes. A coordenadora do Setor de Controle de Zoonoses de Suzano, Priscila Jane Arap, destacou que a colaboração é essencial para o sucesso das ações de prevenção e controle das arboviroses. “A união de esforços entre os diferentes setores da saúde é fundamental para o enfrentamento da dengue e de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Cada segmento tem um papel crucial, e só com a atuação conjunta conseguiremos reduzir os casos de arboviroses em nossa cidade e região”, afirmou Priscila.

No que diz respeito ao trabalho realizado pela Zoonoses de Suzano, o município tem se destacado pelas diversas ações implementadas neste início de ano para controlar a proliferação do mosquito. Entre as iniciativas já realizadas, destacam-se a intensificação das visitas domiciliares e os mutirões de bloqueio de criadouros. A equipe tem percorrido os bairros, realizando ações educativas e inspecionando residências. “As ações são contínuas e fundamentais para o controle da dengue. A conscientização da população e a eliminação de possíveis focos são a chave para o controle no número de casos", disse Priscila.

Além das ações realizadas, o encontro também discutiu estratégias para ampliar a atuação da Atenção Básica e da Vigilância Epidemiológica, com ênfase na notificação precoce dos casos suspeitos e no acompanhamento dos pacientes.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, ressaltou que o município está comprometido em enfrentar o problema e que a integração entre os diversos setores da saúde é crucial para garantir o sucesso das medidas adotadas. “O enfrentamento da dengue e outras arboviroses é uma responsabilidade de todos. O trabalho de cada setor é essencial para combater o Aedes aegypti e controlar os índices de doenças na nossa cidade. Estamos empenhados em reforçar nossas ações e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população", declarou.

O encontro foi um passo importante na construção de um plano de ação regional para o controle das arboviroses no Alto Tietê. Com o fortalecimento do trabalho conjunto e a realização de ações de conscientização e controle, a expectativa é de que os índices de casos de dengue sigam controlados, protegendo a população das doenças causadas pelo mosquito.

Suzano conseguiu uma redução significativa de 96% no número de casos de dengue até o momento, em comparação com 2024. No início do ano passado, até a segunda quinzena de fevereiro, foram registrados 703 casos, enquanto em 2025 foram apenas 13, distribuídos em diferentes pontos da cidade, ao contrário do ano anterior, quando houve concentração em áreas específicas. "Os dados são bastante convincentes e nos mostram que estamos no caminho certo para controlar a dengue em Suzano", concluiu o chefe da pasta.