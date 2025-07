Encontro de Lideranças Femininas reúne mais de 50 mulheres na ACE Suzano

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), realizou o Encontro de Lideranças Femininas na última sexta-feira (25/07). A iniciativa reuniu mais de 50 mulheres no auditório da entidade para uma noite de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do protagonismo feminino.



O evento contou com a palestra “Auto Liderança Feminina”, ministrada por Cibele Nogueira, CEO da Moriah Desenvolvimento e referência nacional em comportamento humano, inteligência emocional e gestão de pessoas. Com uma abordagem prática e inspiradora, Cibele falou sobre como desenvolver a autoconfiança, assumir o comando das próprias decisões e ampliar a presença feminina em ambientes estratégicos.



Na sequência, as participantes também puderam ouvir o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, que apresentou o Banco do Povo. O programa do Governo do Estado oferece microcrédito para empreendedores formais e informais, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e gerar emprego e renda nos municípios. O serviço está disponível na cidade e foi reforçado como uma ferramenta acessível para quem deseja iniciar ou expandir um negócio.



Além das palestras, o encontro ofereceu um ambiente acolhedor para networking e conexões profissionais, reunindo lideranças femininas de diferentes setores da cidade e da região.



A presidente do CMEC Suzano, Priscila Rossini, celebrou o sucesso da ação e reforçou a importância do trabalho em rede. “Ver tantas mulheres reunidas, trocando experiências e buscando crescimento pessoal e profissional é algo que nos enche de orgulho. O CMEC existe justamente para fortalecer essa rede de apoio e inspiração. Vamos continuar construindo espaços como este, que estimulam a liderança, a autonomia e a sororidade”, destacou.



O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, destacou a relevância do evento e o papel da entidade no incentivo ao empreendedorismo feminino. "Ver o auditório cheio de mulheres empreendedoras, líderes e inspiradoras reforça o quanto é essencial criar espaços como este. A ACE Suzano acredita na força transformadora da mulher nos negócios e no impacto positivo que isso gera para toda a sociedade. Seguiremos promovendo iniciativas que valorizam, incentivam e fortalecem a presença feminina no ambiente empresarial e nas posições de liderança”, afirmou.