Enquanto a febre amarela avança, casos de dengue caem cerca de 80% na região

Enquanto a preocupação maior está concentrada em casos de febre amarela, Suzano encerrou o primeiro mês do ano com 22 casos suspeitos de dengue, destes, três casos estão confirmados. O balanço realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), aponta que o número de casos de dengue caiu 80% na região do Alto Tietê. Em 2017, foram confirmados 451 casos sem nenhum óbito. Em 2016, foram confirmados 2.321 casos e um óbito.

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do Setor de Controle de Zoonoses, informou que começou a intensificar, no dia, quatro as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. "Os trabalhos estão sendo direcionados, no primeiro momento, às regiões da cidade com maior potencial de proliferação do inseto", conta. As ações estão sendo realizadas por 20 agentes de saúde.

Além dos dados deste primeiro momento, a Vigilância Epidemiológica do município fez um levantamento geral dos casos nos dois últimos anos na cidade. Os casos confirmados de dengue tiverem uma diminuição significativa de 98%. Em 2016, foram 316 contra 7 casos registrados em 2017.

Dos casos notificados, a diminuição também é aparente. Uma redução de 84% separa os dois últimos anos. Em 2016, foram 910 casos e em 2017, 147 casos. Nenhum óbito foi registrado. A Secretaria Municipal de Saúde pede a colaboração de toda a comunidade durante o período de verão, quando é a época de reprodução do mosquito transmissor das doenças.

Região

O município de Poá teve uma redução de 81% nos casos confirmados de dengue na cidade, foram 22 casos confirmados em 2016 e 4 casos confirmados em 2017.