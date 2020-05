Entidades começam a divulgar ações no projeto ‘Diário Solidário’

O jornal Diário de Suzano começou nesta semana a campanha “Diário Solidário”, e já recebe cadastros de associações e entidades de caridade. O objetivo da iniciativa é abrir espaço para reunir causas que estão arrecadando doações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentarem a quarentena, causada pela pandemia do coronavírus.

A campanha possibilita as pessoas interessadas em doar a visualizar os locais que estão recebendo doações para distribuírem às famílias que necessitam de alimentos e produtos básicos de higiene, na região. A Associação Esperança e Destino já realizou o cadastro.

A entidade está recebendo doações de alimentos, material de limpeza e produtos de higiene. A associação está seguindo os cuidados de prevenção da Covid-19 e, por isso, as pessoas interessadas em entregar doações para o espaço precisa fazer um agendamento pelo telefone 99673-1642. A instituição beneficente fica localizada na rua Israel Gonçalves Cruz, número 35, no bairro Vila Monte Sion, em Suzano.

O projeto “Cidadão em Construção”, da Comunidade Kolping São Judas Tadeu (CKSJT) também está inscrito na campanha “Diário Solidário” do DS. A comunidade promove, há 29 anos, ações sociais com a população do bairro em que atua, o Jardim Cacique. Entre os diversos trabalhos, eles realizam aulas de letramento, informática , música, entre outros. O projeto “Cidadão em Construção” pede doações de álcool em gel, máscaras, itens de higiene pessoal e cestas básicas. O instituto fica no endereço, rua José Cardoso Xavier, número 365, no bairro Jardim Cacique, em Suzano. Para entrar em contato, basta ligar pelos telefones 99507-0534, 99507-0533 ou 4759-8331, pelo e-mail cksjt@hotmail, ou buscar pelas redes sociais por “Comunidade Kolping São Judas Tadeu”.

Associações

As associações e ONGs interessadas em veicular campanhas de arrecadações no portal do DS, na campanha “Diário Solidário”, devem preencher um formulário, explicando como as pessoas podem doar, o que será arrecadado e quem será ajudado com a iniciativa.

O link de acesso é o https://bit.ly/diariosolidario. O formulário trará as perguntas: 1 - Nome (pessoa ou instituição); 2 – Telefone para contato; 3 – E-mail (se houver); 4 – Site (se houver) ; 5- Quais itens podem ser doados? ; 6 – Quem será ajudado?; 7- Onde e como entregar as doações? Todos os dias o DS vai atualizar no site informações das entidades cadastradas.