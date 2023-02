Entidades da região iniciam campanha para arrecadar doações

Entidades da região iniciaram ontem campanha de arrecadação de mantimentos para as famílias desabrigadas em São Sebastião, litoral norte.

O Instituto Transforma Mogi, por exemplo, já iniciou ontem a entrega dos donativos. São, ao todo, 30 voluntários. O coordenador de Eventos e Projetos do Instituto, Guilherme Augusto, disse que o litoral está devastado. “O cenário é de um filme depois da guerra”, disse. Ele revelou que foi feita doações em uma igreja onde se encontram famílias desabrigadas.

GERANDO FALCÕES

A rede de desenvolvimento social Gerando Falcões também iniciou a campanha #TamoJunto para arrecadar dinheiro que será destinado às vítimas da tragédia que abalou o Litoral Norte no final de semana de Carnaval.

CAMPANHA

A campanha está mobilizando recursos para acelerar o auxílio às vítimas das fortes chuvas que atingiram principalmente a cidade de São Sebastião. Um informe divulgado pela Defesa Civil do Estado às 13 horas de domingo (19) mostrou que as chuvas na cidade foram de 627 milímetros em 24 horas. A campanha #TamoJunto vai doar R$ 1 do caixa da Gerando Falcões para cada R$ 1 doado pelas pessoas, fazendo matchfunding até o valor de R$ 1 milhão.

“Apesar de a gente viver um momento muito especial da cultura do nosso país, que é o Carnaval brasileiro, infelizmente a gente acaba de entrar em uma grande tragédia social em toda a região do Litoral Norte de São Paulo. (…) Toda a sociedade brasileira está sendo convocada a liderar. Nós estamos colocando no ar a campanha #TamoJunto. Se a sociedade doar R$ 1 milhão, nós colocaremos mais R$ 1 milhão para enfrentar essa situação, usar da nossa generosidade e humanidade e oferecer uma resposta para os nossos irmãos que estão passando por um momento tão delicado durante as fortes chuvas”, explicou o fundador e CEO da Gerando Falcões, Edu Lyra.

A doação pode ser feita via PIX pelo CNPJ. O número da chave é o 18.463.148/0001-28.