Entidades e munícipes destacam importância da Carreta da Mamografia

O atendimento às suzanenses com a Carreta da Mamografia começou na última terça-feira (1º) e se estende até o dia 8 de outubro, das 8 às 18 horas, no estacionamento do supermercado Tenda Atacado (rua Baruel, 315 - Vila Costa). As mulheres que estavam realizando os exames e representantes destacam a importância do equipamento.

A idealizadora do projeto é a Organização Não Governamental (ONG) Américas Amigas. A gerente geral da ONG, Mirna Hallay, conta que o objetivo do projeto é promover detecção e diagnóstico precoce do câncer de mama. "A ONG atua no Brasil inteiro, doando mamógrafos e levando às mulheres exames de mamografia. Treinamos e capacitamos médicos também. A parceria com o Tenda é importante e hoje estamos em Suzano, oferecendo os exames às mulheres. A chance de cura do câncer de mama quando detectado precocemente, é de até 95%, então é de extrema importância que detectemos o quanto antes".

A primeira-dama Larissa Ashiuchi afirma que por meio de parcerias, as políticas públicas da cidade são potencializadas. "Achei fantástica essa parceria com a ONG e o Tenda, principalmente neste mês de conscientização do câncer de mama e nós estendemos o cuidado com as mulheres durante o ano todo no município".

A coordenadora da área de responsabilidade social do Tenda Atacado, Isabel Rego, comenta que o Tenda busca parceiros para otimizar ações como a Carreta da Mamografia. "É uma ação maravilhosa. Quanto mais rápido o câncer for detectado, maior é a chance de cura".

A diarista Margarida Francisca da Silva realizou os exames na Carreta e diz que é de extrema importância, pois o equipamento proporciona agilidade no atendimento. "Dependemos de postos de saúde para fazermos esses exames e demora. Têm mulheres que não conseguem atendimento. O projeto é bom e precisamos disso para sobreviver um pouco mais".

"Os postos de saúde deixam a desejar. A carreta facilita bastante o atendimento. É muito bom poder realizar os exames aqui", explica a aposentada Zilda Soares.

O gerente do Tenda de Suzano, Renato Cardoso, informa que o equipamento só agrega coisas boas para as mulheres e para a cidade. "É com enorme prazer que o Tenda abre espaço para essa ação tão importante".

"O Saspe apoia a ação da ONG Américas Amigas. A mulher realiza o exame e já sai com o laudo pronto. Isso é importante e é uma ação pioneira da ONG, com o Tenda e Saspe na cidade. Esperemos que nos próximos anos, Suzano seja contemplada novamente com o projeto", esclarece a diretora de projetos do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Sandra Lopes Nogueira.