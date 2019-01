Entidades responsáveis por aulas esportivas em 2019 são anunciadas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promoveu na manhã desta quarta-feira (9) uma audiência pública para apresentar as entidades vencedoras do chamamento público para realização de aulas gratuitas em diversas modalidades durante todo o ano de 2019.

O encontro ocorreu no anfiteatro do Complexo Poliesportivo Paulo Portela e culminou na assinatura de 21 projetos com representantes das nove associações e organizações da sociedade civil que ficarão responsáveis pela oferta de atividades para 11.184 pessoas, a grande maioria crianças e adolescentes.

Os projetos aprovados abrangem Academia ao Ar Livre, Aikidô, Atividades da Melhor Idade, Atletismo, Basquete, Boxe, Capoeira, Damas e Xadrez, Futebol de Areia, Futebol de Campo, Futsal, Ginástica Artística, Handebol, Jiu-Jitsu e Muay Thai, Judô, Karatê, Kendô, Natação e Hidroginástica, Sumô, Taekwondô e Vôlei.

Os repasses da pasta serão feitos em 11 parcelas, de fevereiro a dezembro, e totalizam R$ 1.793.795,00. Os valores destinados variam de acordo com a modalidade e são proporcionais à quantidade de alunos atendidos.

As entidades foram definidas pela Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 06/2018 para celebração de Termo de Colaboração para serviços de esporte. São elas: Associação Desportiva do Alto Tietê (Adat), Associação Santana de Parnaíba de Apoio ao Jovem (Aspaj), Clube de Esportes da Melhor Idade Só Alegria, Associação Cultural Esportiva Shark Man, Liga Municipal de Futebol de Areia de Suzano, Liga Municipal de Futebol de Suzano, Associação Desportiva Cristã de Suzano (Adecris), Associação Suzanense de Esportes Aquáticos e Esporte Clube Associação Fúria do Taekwondô.

“A comissão responsável pelo julgamento dos projetos agiu com bastante profissionalismo, lisura e transparência. Foram selecionados aqueles que realmente atenderam às exigências do Chamamento Público e estavam aptos a garantir a realização dos serviços. Essas aulas são muito importantes para a população, principalmente crianças e adolescentes, no contraturno escolar, para que tenham uma atividade que estimule a saúde e preencha melhor o tempo livre”, destacou o secretário Arnaldo Marin Junior.

Informações sobre inscrições para as aulas podem ser obtidas no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, pela entrada da rua Monsenhor Nuno, 130, na área central de Suzano, ou pelo telefone (11) 4746-1886.