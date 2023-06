Entidades sociais terão R$ 460 mil

O trabalho social também foi prioridade da gestão do então deputado estadual Estevam Galvão (União Brasil).

A exemplo dos anos anteriores, ele destinou em 2023 quase R$ 500 mil para garantir a aquisição de equipamentos e melhoria do atendimento social realizado pelo terceiro setor no Alto Tietê.

Em Suzano acabaram de ser contemplados o Instituto Thadeu José de Moraes, a Associação Viva a Vida e o Cáritas. No total os investimentos chegam a R$ 360 mil. Os valores já estão disponíveis para utilização.

A pedido do vereador poaense Saulo Dentista, o Lar Mãe Mariana foi novamente atendido com emenda parlamentar de Estevam. A entidade já conta com mais R$ 100 mil para aquisição de equipamentos.

“Somados aos R$ 6 milhões que garantimos nesta semana para ações de saúde e obras de infraestrutura, já chegamos em quase R$ 6,5 milhões investidos somente através de emendas neste ano. Seguimos trabalhando pela nossa região”, afirmou Estevam.