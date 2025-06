Entre R$ 1,50 e R$ 3 valor da Zona Azul permanece congelado no Alto Tietê

O valor do estacionamento rotativo permanece inalterado na maior parte das cidades do Alto Tietê. Após o reajuste sem aviso prévio em Ferraz de Vasconcelos, o DS procurou as demais prefeituras da região para verificar possíveis mudanças na cobrança da Zona Azul. Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema, Poá e Biritiba Mirim informaram que não há previsão de reajuste. Atualmente, a tarifa nessas cidades varia entre R$ 1,50 e R$ 3 por hora.

Em Ferraz, o aumento de 25% na tarifa, agora fixada em R$ 2,50, foi autorizado por decreto e começou a valer no início deste mês de junho.Já Guararema e Poá alteraram suas tarifas de estacionamento pela última vez em fevereiro deste ano.

Em Guararema, o serviço está temporariamente suspenso desde 10 de fevereiro. Já em Poá, a atual gestão revogou um decreto da administração anterior que havia elevado a tarifa da Zona Azul de R$ 2 para R$ 3. Com a mudança, o valor cobrado passou a ser de R$ 2,50.

As demais cidades da região não apontaram ações recentes sobre o tema. O valor da Zona Azul varia dentre os municípios, sendo R$ 2 em Suzano, R$ 2,50 em Itaquá e R$ 1,50 para Mogi e Biritiba. Todos afirmaram não ter definição sobre o tema neste momento.