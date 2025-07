Entrega de 416 apartamentos e programas para praças e bairros marcam semestre do Planejamento Urbano

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação Suzano fechou o balanço de atividades relacionadas ao primeiro semestre de 2025 celebrando a entrega de 416 apartamentos no bairro Chácara Estância Paulista, junto com o Governo do Estado, e o lançamento de programas para praças e bairros, que mudarão a realidade urbana, ambiental e social da cidade. Neste período, a pasta ainda oficializou 29 matrículas habitacionais e avançou nos processos de regularização fundiária.

No contexto habitacional, vale destacar que os novos moradores do empreendimento “Vila Veneto”, inaugurado em 26 de fevereiro no bairro Chácara Estância Paulista, foram contemplados no programa “Casa Paulista”, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e com suporte da administração municipal, que indicou 124 famílias. Todas as beneficiadas, que têm renda de até três salários, receberam uma Carta de Crédito Associativo (CCA), pela qual fica definido que o valor das parcelas destinadas à quitação do imóvel será de 20% do salário, a serem pagas em até 30 anos.

Quanto ao Planejamento Urbano, no dia 28 de abril a pasta promoveu o lançamento dos programas “Bairros + Completos” e “Suzano Mais Praças”, que integraram o conjunto de ações que têm colocado Suzano no trilho do desenvolvimento sustentável. As bases que deram origem às duas iniciativas estão alinhadas ao conceito de “Cidade Saudável”, que preconiza uma gestão pública voltada à melhoria da qualidade da vida da população, com serviços municipais descentralizados, áreas verdes de lazer em toda a cidade e deslocamentos reduzidos.

O anúncio do programa “Bairros + Completos” marcou a apresentação de uma iniciativa que oficializa 25 unidades de planejamento por meio da Lei de Abairramento, que já prevê dois projetos pilotos definidos para as regiões do Casa Branca e Boa Vista, que deverão ser executados até o primeiro semestre do ano que vem. Esse instrumento facilita a oferta de serviços que são necessários em cada bairro, já que a delimitação correta de cada localidade permitirá que a prefeitura identifique demandas e busque soluções adequadas em termos de infraestrutura e comércio.

Já a apresentação do “Suzano Mais Praças” mostrou a intenção da prefeitura de garantir a construção de 32 praças. Com esse instrumento, a administração municipal poderá viabilizar intervenções em 50 áreas públicas, contando as novas e outras 18 que seriam revitalizadas a partir dos projetos sustentáveis que estão sendo idealizados. A meta é garantir a construção de ao menos 16 até 2028 e revitalizar outras quatro no mesmo período.

Outras ações

O trabalho conduzido pela Prefeitura de Suzano para garantir o direito de propriedade aos munícipes foi fortalecido neste semestre com o avanço nos processos de regularização fundiária e entrega de matrículas de unidades habitacionais.

As 29 matrículas entregues, de janeiro a junho, contemplaram famílias dos bairros Vila Fátima, Jardim Belém, Estância Americana e Vila Helena II. Desde o início de 2017, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, já contando com todas as beneficiadas neste ano, foram entregues ao todo 953 matrículas, dos bairros Vila Fátima (580), Vila Barros (144), Jardim Belém (99), Monte Sion (18), Nova Vila Rica (13), Estância Americana (62), Vila Sônia Regina (29) e Vila Helena II (8).

A entrega das matrículas só foi possível porque, neste período, a administração municipal garantiu a regularização de 1.497 lotes, sendo 1.258 viabilizados pelo programa “Cidade Legal”, do governo paulista, sendo 857 na Vila Fátima, 220 na Vila Barros, 163 no Jardim Belém e 18 no Monte Sion. Outros 239 lotes foram regularizados via organização popular, sendo 16 na Nova Vila Rica; 99 na Estância Americana, 29 na Vila Sônia Regina, 9 no Vila Helena II e 86 no Esperança II.

Neste semestre, a documentação referente a 700 lotes do Jardim Panorama e do Ramal São José já foram encaminhados para o cartório. Isso representa a etapa final do processo de regularização fundiária, que abre caminho para a entrega de mais unidades habitacionais.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, lembrou do trabalho que vem sendo desenvolvido para melhorar a qualidade de vida da população. “Lançamos programas que vão transformar a realidade da nossa cidade e seguimos firmes com os processos que estão garantindo moradia digna à população. Temos que valorizar o trabalho relacionado a cada uma dessas conquistas, que exigem conhecimento, comprometimento e muito respeito aos munícipes de nossa cidade”, frisou Vieira.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o significado dos avanços no setor. “Temos que comemorar as iniciativas que garantirão a definição das unidades de planejamento e a construção de praças, tornando a cidade mais agradável para os munícipes. E também precisamos celebrar a entrega dos novos apartamentos e das matrículas, que promoveram uma completa transformação na vida das pessoas, assim como aquelas que ocorreram antes, na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi. São sonhos que se tornam realidade e que beneficiam gerações e gerações de cada família contemplada”, destacou o chefe do Executivo municipal.