Entregadores de Suzano fazem greve pedindo melhorias para trabalhadores

O entregador Antonio (ele pediu para ser identificado apenas pelo primeiro nome) explicou o ato. “Essa manifestação é para ter melhoria para os motoboys da praça Suzano. Em São Paulo tem promoção toda hora, na praça de Suzano a gente é esquecido. A gente só quer uma melhoria para nós, uma visão. Do Itaim para cá, Suzano, Poá, Itaquá a gente está travando tudo”.

Porém, a paralisação será apenas nas lojas grandes. “A gente vai parar só as lojas grandes, porque não adianta parar uma casa que vende cinco, seis pedidos. Vai atrapalhar o trabalhador igual nós. A gente quer parar os lugares grandes, que tem dinheiro adoidado. Não queremos atrapalhar o pequeno”, explica Antonio. De acordo com os motoboys, o ato foi notificado na terça-feira (3), no Instagram e Facebook, mas não tiveram nenhum retorno.

Além disso, Antonio explicou que, caso eles não tenham visibilidade com esses atos, será feita uma greve que irá durar todo o fim de semana. “A próxima que a gente reunir todo mundo vai ser sexta, sábado e domingo. Ninguém vai coletar. A gente ainda vai se programar, mas vai ser o fim de semana direto”, finaliza.

