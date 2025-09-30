Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 30 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Equipamentos de música chegam à escola no Jardim Nova América

Equipamentos foram comprados com a emenda impositiva destinada pelo vereador Artur Takayama (PL)

30 setembro 2025 - 08h32Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

Os alunos da Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no Jardim Nova América, que participam do Projeto Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro, já utilizam novos equipamentos que foram comprados com a emenda impositiva destinada pelo vereador Artur Takayama (PL). Na tarde de hoje (29), o parlamentar esteve na unidade escolar.

Na visita, o vereador conversou com a coordenadora Valquíria Franco e acompanhou a aula de musicalização. No local, ele ficou sabendo que o número de aulas diminuiu –inicialmente, eram duas por semana, às segundas e quintas-feiras, mas atualmente somente são realizadas às segundas-feiras– devido à saída de um professor. Como a escola está em reforma, os estudantes estão fazendo as aulas em uma sala provisória.

Takayama também se comprometeu em verificar a possibilidade de colaborar, por meio de emenda, com a instalação de câmeras de vigilância e ar condicionado para a sala em que ficam guardados os equipamentos musicais.

O projeto

O Sons, Movimentos e Vozes leva musicalização às unidades escolares da rede municipal e passou a ser desenvolvido graças ao apoio de emenda impositiva do parlamentar ao orçamento municipal. Takayama destinou R$ 50 mil, que está sendo utilizado para a compra de novos instrumentos musicais. Além disso, em breve será liberada a emenda no valor de R$ 300 mil do deputado estadual Marcos Damasio (PL) para o projeto, por solicitação do vereador, para que ele seja ampliado e receba melhorias.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mutirão de castração em cães e gatos é realizado com verba de emenda do vereador Marcel da ONG
Cidades

Mutirão de castração em cães e gatos é realizado com verba de emenda do vereador Marcel da ONG

Meio Ambiente fecha setembro com 474 castrações em cães e gatos
Cidades

Meio Ambiente fecha setembro com 474 castrações em cães e gatos

Suzano inicia aplicação de massa asfáltica no Jardim Casa Branca
Cidades

Suzano inicia aplicação de massa asfáltica no Jardim Casa Branca

Pedro Ishi assina decreto que oficializa tombamento da Igreja do Baruel
Cidades

Pedro Ishi assina decreto que oficializa tombamento da Igreja do Baruel

Prefeitura de Suzano destina R$ 386,95 milhões para Saúde e Educação em oito meses
Cidades

Prefeitura de Suzano destina R$ 386,95 milhões para Saúde e Educação em oito meses

Demora de repasses estaduais e federais têm causado atraso em obras no município, diz secretário
Cidades

Demora de repasses estaduais e federais têm causado atraso em obras no município, diz secretário