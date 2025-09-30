Equipamentos de música chegam à escola no Jardim Nova América

Os alunos da Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no Jardim Nova América, que participam do Projeto Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro, já utilizam novos equipamentos que foram comprados com a emenda impositiva destinada pelo vereador Artur Takayama (PL). Na tarde de hoje (29), o parlamentar esteve na unidade escolar.

Na visita, o vereador conversou com a coordenadora Valquíria Franco e acompanhou a aula de musicalização. No local, ele ficou sabendo que o número de aulas diminuiu –inicialmente, eram duas por semana, às segundas e quintas-feiras, mas atualmente somente são realizadas às segundas-feiras– devido à saída de um professor. Como a escola está em reforma, os estudantes estão fazendo as aulas em uma sala provisória.

Takayama também se comprometeu em verificar a possibilidade de colaborar, por meio de emenda, com a instalação de câmeras de vigilância e ar condicionado para a sala em que ficam guardados os equipamentos musicais.

O projeto

O Sons, Movimentos e Vozes leva musicalização às unidades escolares da rede municipal e passou a ser desenvolvido graças ao apoio de emenda impositiva do parlamentar ao orçamento municipal. Takayama destinou R$ 50 mil, que está sendo utilizado para a compra de novos instrumentos musicais. Além disso, em breve será liberada a emenda no valor de R$ 300 mil do deputado estadual Marcos Damasio (PL) para o projeto, por solicitação do vereador, para que ele seja ampliado e receba melhorias.