Equipe da Ouvidoria de Mogi participa de Encontro das Ouvidorias Municipais da Saúde

A equipe da Ouvidoria da Prefeitura de Mogi das Cruzes participou nesta semana do 1º Encontro de Ouvidorias Municipais de Saúde da Grande São Paulo, realizado na capital paulista. O objetivo do evento, que contou com várias dinâmicas de grupo, foi a integração entre os profissionais da área para estreitar ainda mais os relacionamentos entre os órgãos, proporcionando troca de experiências, divulgação de boas práticas e maior agilidade nas respostas de demandas que tramitam nas esferas municipal e estadual.

O ouvidor-geral de Mogi, Cleber Castanho, e o servidor Henrique Horita, representante da Ouvidoria na Secretaria Municipal de Saúde, acompanharam a programação idealizada pela Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde.

“As ouvidorias da área da Saúde são as mais sensíveis pela própria natureza da política pública e de maior representatividade no canal de Ouvidoria. Entre sugestões, reclamações, denúncias e elogios, a área foi responsável por 25,2% de todas as demandas recebidas e respondidas na cidade, em 2024, por isso a necessidade de uma atenção especial", destacou Castanho.

A Ouvidoria-Geral de Mogi é um canal de participação cidadã, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços públicos e auxiliar na busca de soluções e aprimoramentos da administração pública municipal, atuando por meio da mediação de conflitos e do reconhecimento do outro como sujeito de direitos.

O atendimento da Ouvidoria de Mogi pode ser feito por meio do aplicativo Colab, pelo telefone 156, e-mail ouvidoria@mogidascruzes.sp.gov.br ou diretamente no prédio-sede da Prefeitura (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, térreo, Centro Cívico), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Mais informações sobre o órgão ou orientações sobre como registrar demanda de Ouvidoria ou de serviços públicos pelo link: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/ouvidoria-geral/institucional .

Da esquerda para a direita: Henrique Horita, servidor da Secretaria de Saúde de Mogi; Hugo Francisco, ouvidor do Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo; Patrícia Ferreira, ouvidora-geral do SUS, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; Cleber Castanho, ouvidor-geral da Prefeitura de Mogi das Cruzes; e Luís Carlos Pereira, responsável pela descentralização da Ouvidoria Geral do SUS, da Secretaria de Estado da Saúde