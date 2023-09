Equipe da UBS do Parque Maria Helena orienta sobre tuberculose em feira do bairro

A Secretaria de Saúde de Suzano intensificou a busca ativa de casos de tuberculose na feira livre do Parque Maria Helena, localizada na rua Benedito Faria Marques Filho, durante a manhã desta sexta-feira (22/09). Na data definida pela pasta como o Dia D da campanha contra a doença, uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Isack Oguime, que fica no bairro, reforçou orientações com feirantes e frequentadores.

A ação foi organizada pelo Ambulatório Municipal de Tisiologia e contou com a coordenação da enfermeira Elizângela Lima e do médico pneumologista Paulo Henrique Braga Bizarria. Entre 9 e 11 horas, mais de cem pessoas foram abordadas pelos profissionais de Saúde, que lembraram do quadro clínico da tuberculose, cujos sintomas incluem tosse seca ou expectoração por mais de três semanas, falta de apetite, perda de peso, cansaço, dor no peito e febre no fim do dia, acompanhada de suores noturnos.

Durante a conversa, aqueles que demonstraram alguns desses sinais receberam um pote para coleta de escarro e recomendação para comparecimento a uma unidade de saúde. Aos demais, foram entregues folhetos informativos sobre a doença, que pode afetar os pulmões e outros órgãos e tecidos, como a pleura (membrana que reveste os pulmões), os gânglios linfáticos, os rins, os ossos, os intestinos e as meninges (membranas que envolvem o cérebro).

Participaram da atividade na feira do Parque Maria Helena a enfermeira Alaíde Gomes; a técnica de enfermagem Rosângela Silva; o auxiliar de enfermagem Jackson Figueroa; os auxiliares administrativos Guilherme Paiola, Marcelo Camargo e Karina Pereira; e a ajudante geral Simaria Souza. Para contribuir com o trabalho da equipe, um carro de som também transmitiu as informações referentes aos sintomas da tuberculose.

Nesta sexta-feira, ainda foi promovida busca ativa para identificação de casos junto aos pacientes que estiveram na Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil; na USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda; e na USF Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê. Também foram realizadas abordagens aos munícipes nas ruas da Vila Fátima.