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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Cidades

Equipe do CadÚnico promove mutirão de cadastramento em domicílios da região da Casa Branca

Trabalho tem o objetivo de atualizar dados de moradores já cadastrados e oferecer serviço àquelas famílias que ainda não estão inscritas

26 março 2026 - 17h22Por De Suzano
Trabalho tem o objetivo de atualizar dados de moradores já cadastradosTrabalho tem o objetivo de atualizar dados de moradores já cadastrados - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A equipe do Cadastro Único (CadÚnico) da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano promoverá nesta sexta-feira (27/03), entre 8h30 e 16 horas, um mutirão de cadastramento nos domicílios que ficam na região da Casa Branca. O trabalho tem o objetivo de atualizar dados de moradores já cadastrados e oferecer serviço àquelas famílias que ainda não estão inscritas.

Nesta oportunidade, 63 famílias serão visitadas dos loteamentos Jardim Campestre, Parque Residencial Casa Branca, Vila Aparecida, Vila Barros, Vila Cabrera, Jardim das Flores e Meu Cantinho. A mobilização reforça o CadÚnico como uma porta de entrada para políticas públicas que asseguram direitos e inclusão. Em 2026, já foram realizados 2.106 cadastramentos em domicílio em todas as regiões da cidade, integrando a base de dados que tem  55.923 famílias cadastradas.

A ação celebra os 25 anos de aniversário deste instrumento do governo federal, que tem sido essencial para a identificação das famílias em situação de vulnerabilidade social, possibilitando o acesso a diversos programas, como o Bolsa Família, além de benefícios, como o de Prestação Continuada (BPC), e demais serviços socioassistenciais, incluindo tarifas sociais de energia, água e esgoto.

O trabalho segue as orientações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para fins de inclusão ou manutenção em benefícios ou programas de transferência de renda federais às famílias unipessoais, ou seja famílias  compostas por apenas uma pessoa. Neste contexto, pessoas com deficiência, pessoas idosas ou famílias que enfrentam dificuldades de locomoção são públicos prioritários para que o cadastramento ocorra no domicílio.

O mutirão faz parte de um esforço contínuo da cidade para atender o maior número possível de famílias que precisam passar pelo procedimento obrigatório de cadastramento no domicílio. Em Suzano, os mutirões são organizados semanalmente, mobilizando equipes nas ruas para ampliar o alcance. Além disso, o cadastramento nos domicílios ocorre diariamente, garantindo que o trabalho não se restrinja apenas às datas de mobilização.

O CadÚnico caracteriza as famílias que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda mensal total de até três salários mínimos. O procedimento traz informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio e dados de cada um dos componentes da família. A partir daí, o Poder Público pode formular e implementar políticas específicas que contribuem para a redução das vulnerabilidades sociais a que esses moradores estão expostos.

As famílias com renda superior a meio salário mínimo também podem ser cadastradas, desde que sua inserção esteja vinculada à inclusão ou permanência em programas sociais implementados pelo Poder Público nas três esferas do governo. O cadastro ainda possibilita a inclusão em programas como a Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, um documento que dá acesso de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos.

O secretário Geraldo Garippo ressaltou a importância de garantir suporte à população nas próprias residências. “Queremos aproximar o Cadastro Único do cidadão que tem direito de participar dos programas sociais. Por isso, entendemos ser necessário oferecer esse suporte na região da Casa Branca. Nosso objetivo é facilitar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos serviços promovidos pela prefeitura”, disse.

Postos fixos

A Prefeitura de Suzano atende a população de forma contínua nos postos fixos de atendimento referentes ao CadÚnico. De segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, os munícipes podem tirar dúvidas sobre os programas sociais no seguintes locais: Cad Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Varan); Cad Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125 – Parque Residencial Casa Branca); Cad Centro (rua Monsenhor Nuno, 595 – Centro); Cad Palmeiras (rodovia Índio Tibiriçá, 11.641 – Palmeiras); e Cad Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 – Sesc). Também é disponibilizado o canal “Tira-dúvidas”, por meio do WhatsApp (11) 97815-4886.

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