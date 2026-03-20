Equipes da Saúde voltam à Fazenda Aya neste sábado para reforçar atendimentos à população

A Secretaria Municipal de Saúde reforçará os atendimentos à população da Fazenda Aya neste sábado (21/03) com mais uma ação especial organizada na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto 6.000). O trabalho será desenvolvido entre 8 e 16 horas.

Os serviços relacionados ao projeto “Saúde Itinerante” contemplarão coleta de papanicolau, consultas médicas, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), avaliações odontológicas, atualização da caderneta vacinal, procedimentos de auriculoterapia, entrega de resultado de exames e aferição de pressão arterial e glicose. Também haverá atendimento de uma equipe multidisciplinar que contará com psicólogo.

Com relação à vacina contra a gripe, vale ressaltar que o público-alvo abrangerá as crianças com mais de seis meses. Será necessária apresentação de um documento pessoal, comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para acesso aos serviços.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) que tem possibilitado o acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, reforçou que a mobilização da população será fundamental para o sucesso de mais uma ação. “O bairro Fazenda Aya fica distante do centro e, por isso, é fundamental que receba trabalhos como esse. Nossas equipes têm feito um grande trabalho porque também estamos contando com a adesão dos pacientes. Esta atividade leva os serviços de Saúde aos quatro cantos da cidade”, salientou Harada.