Equipes de manutenção trabalham no fim de semana para recuperar escola

Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos trabalham neste fim de semana para recuperar o telhado das duas salas da Escola Municipal (EM) Vereador Antônio Teixeira, no Jardim Monte Cristo. A cobertura foi atingida pela queda do muro do imóvel vizinho no final da tarde de quinta-feira (16). Ninguém ficou ferido porque no momento do incidente não havia mais alunos na unidade.

Com a remoção do entulho concluída, 20 telhas novas estão sendo instaladas, além de dez conexões. "Acreditamos que o telhado seja recuperado até segunda-feira (20) e, até o fim da semana que vem, vamos concluir a revisão da parte elétrica e a instalação do forro de PVC nas salas afetadas", falou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa.

De acordo com os técnicos da Defesa Civil, o muro foi construído irregularmente pelo responsável de um estabelecimento comercial ao lado da escola. O prédio foi vistoriado e constatou-se que a estrutura não foi afetada. As aulas foram suspensas na sexta-feira (17) e devem ser retomadas na próxima semana.

"Na terça-feira (21), depois do feriado (da Consciência Negra), os funcionários da escola farão um mutirão de limpeza, para receber todos os alunos já na quarta (22). Aqueles que ficavam nas duas salas atingidas serão realocados para locais alternativos da unidade, como brinquedoteca e sala dos professores, que serão adaptadas até que a obra esteja concluída. Não haverá prejuízo para os alunos", informou o secretário de Educação de Suzano, Nazih Youssef Franciss.

Na EM Vereador Antônio Teixeira são atendidas 98 crianças de quatro meses a três anos e onze meses.