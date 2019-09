Escola cria projeto para doar ração a animais da comunidade local

A Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém, localizado no distrito de Palmeiras, promoveu nesta semana o “Projeto Ana Flávia”. A iniciativa presta uma homenagem à professora Ana Flávia de Oliveira Lima, que dedicou a vida à causa animal e à educação. Na oportunidade, pais, alunos e educadores arrecadaram materiais recicláveis e trocaram por 150 quilos de ração no Mercadinho do Bem, do Fundo Social de Solidariedade de Suzano. O montante foi distribuído aos animais da comunidade.

De acordo com a diretora da unidade, Edmila Pivoto, a iniciativa partiu do próprio grupo de professores, que perdeu a colega de trabalho no início deste ano. “A expectativa é de que a ação seja permanente no projeto político pedagógico da escola, sendo executado uma vez por ano. Nesta primeira edição, o foco foi a causa a animal, mas outras temáticas também devem fazer parte”, explicou.



A entrega da ração aos pais e moradores da comunidade escolar que cuidam de animais foi marcada por apresentações dos estudantes e por uma mostra de adestramento com um especialista contratado pela escola. “Os períodos da manhã e da tarde somaram mais de 500 alunos, do G4 ao 4º ano. As crianças adoraram, foi realmente um dia especial e uma bela homenagem à professora, que nos deixou esse legado de amor e cuidado”, finalizou a diretora.

Os materiais recicláveis, trocados por ração no Mercadinho do Bem, foram encaminhados ao projeto “Troca do Bem”, idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano. Em pouco mais de dois meses, a ação já recolheu cerca de 1,7 tonelada de materiais recicláveis e 2,3 mil unidades de garrafa PET, disponibilizando para troca 1,3 tonelada de alimentos, 412 quilos de ração e 45 itens de higiene pessoal e mudas de árvores.

Em nova fase, o projeto de defesa das causas oferece as seguintes possibilidades: todo cidadão poderá trocar 50 garrafas pets inteiras, limpas e em bom estado e um quilo de latas de alumínio, de papelão ou de ferro por uma muda de árvore, um quilo de alimento ou um livro. Já cinco quilos de ração podem ser adquiridos a partir da troca de 250 garrafas PET ou cinco quilos de latas de alumínio, de papelão ou de ferro.

O Mercadinho do Bem fica no número 70 da rua Paraná, no centro – ao lado do Cineteatro Wilma Bentivegna –, sendo as terças-feiras destinadas às causas ambiental e educacional, as quartas-feiras à causa social e as quintas-feiras à causa animal, das 8 às 17 horas.