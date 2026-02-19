Escola da Fazenda Aya recebe nova edição do projeto 'Saúde Itinerante' neste sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano promove neste sábado (21/02) a segunda ação especial de 2026 do projeto “Saúde Itinerante”, novamente na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, localizada na estrada Fazenda Viaduto, 6.000, no bairro Fazenda Aya. A atividade ocorrerá das 8 às 16 horas e levará uma série de atendimentos gratuitos à população.

Durante todo o dia, serão ofertadas consultas médicas, avaliações odontológicas, aplicação de vacinas, coleta de exames laboratoriais e entrega de resultados de exames já realizados. Também estarão disponíveis aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, auriculoterapia, atendimento multidisciplinar e testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A diversidade de serviços permite que o munícipe resolva diferentes demandas em um único local, com acolhimento e orientação adequada.

Para participar, os moradores devem comparecer à escola munidos de documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A recomendação é chegar com antecedência para melhor organização dos atendimentos ao longo do dia. As equipes estarão preparadas para orientar a população quanto aos fluxos de encaminhamento, quando necessário, garantindo continuidade do cuidado na rede municipal.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou que a nova edição reforça o compromisso da administração com a população da região. “Estamos dando sequência ao trabalho iniciado no mês passado, voltando à escola Nizilda para consolidar a presença do ‘Saúde Itinerante’ na Fazenda Aya. Nosso objetivo é ampliar o acesso, facilitar a vida do morador e fortalecer a prevenção, levando atendimento completo e de qualidade para perto das pessoas”, afirmou.

Após a realização da primeira edição do ano na própria unidade escolar, no mês passado, a pasta retorna ao local com a expectativa de superar os 236 atendimentos promovidos em janeiro. A escolha da escola como ponto de apoio facilita o acesso da comunidade, especialmente de famílias que enfrentam dificuldades de deslocamento até unidades mais distantes.

A iniciativa integra o conjunto de ações da pasta voltadas à atenção básica e ao fortalecimento da prevenção como eixo central da política pública de saúde. Ao levar equipes completas para dentro do território, o município amplia a cobertura assistencial e aproxima profissionais e usuários, promovendo cuidado mais humanizado e resolutivo.

O secretário destacou que a estratégia de descentralização tem apresentado resultados positivos. “Quando levamos consultas, exames, vacinação e testes rápidos diretamente aos bairros, conseguimos identificar demandas de forma mais ágil, orientar as famílias e evitar agravamentos. É uma atuação integrada, que envolve médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais comprometidos com um cuidado mais próximo e humanizado”, completou o chefe do Executivo.