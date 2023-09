Escola de Palmeiras recebe mutirão especial de castração neste sábado

A Escola Municipal Odário de Ferreira da Silva, localizada na rua Valdir Dicieri, 305, no Jardim Belém, recebe neste sábado (23/09) o mutirão de castração promovido pelo Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano. A atividade, que será executada entre 8 e 15 horas, atenderá os tutores de cães e gatos do distrito de Palmeiras com agendamento já realizado. Ao todo, desde o início da atividade, em 2018, foram beneficiados 7.418 animais.

A pasta reforça que os tutores convocados para este mutirão compareçam à unidade escolar. Aqueles que não puderem ir devem comunicar a clínica responsável usando o mesmo contato de WhatsApp pelo qual foi confirmado o horário do procedimento. O aviso precisa ocorrer com antecedência mínima de 24 horas para que haja tempo suficiente de outro tutor ser comunicado para ocupar a vaga. Já as pessoas que confirmarem presença e não comparecerem no local deverão realizar uma nova inscrição para serem atendidas.

Somente na última ação, em 19 de agosto, foram garantidas 148 intervenções cirúrgicas em 74 cães e 74 gatos. Na oportunidade, os procedimentos contaram com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Controle de Zoonoses, além do “CastraMóvel”, unidade volante que garantiu mais facilidade no atendimento.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, é necessário se atentar ao local, data e horário para não perder o atendimento. “A realização desta ação é o melhor caminho para contribuir com a diminuição de situações prejudiciais aos pets, como o número de animais abandonados. Por isso, é importante que todos os munícipes selecionados compareçam ou avisem com antecedência a clínica conveniada à Prefeitura de Suzano caso haja a impossibilidade de comparecimento. Deste modo, é possível encaixar outro tutor na agenda e, assim, garantir mais saúde e qualidade de vida aos cães e gatos da cidade”, afirmou.

Inscrições

Para se cadastrar, é necessário acessar o formulário on-line no link http://bit.ly/Castracao-Suzano e, posteriormente, preencher os campos disponíveis com nome completo, endereço, CPF, número de telefone para contato e quatro cópias digitalizadas do RG e de um comprovante de residência do tutor responsável.

Também é possível preencher a ficha de inscrição comparecendo à Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, na região central da cidade, das 8 às 17 horas.

Após o cadastro, o animal inscrito será direcionado a uma fila de espera e, no momento em que for selecionado, uma clínica veterinária conveniada à prefeitura irá entrar em contato com o guardião para informar o dia, o horário e o local em que a castração ocorrerá.