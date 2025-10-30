Escola de Suzano promove 'aulão' e torneios para engajar estudantes antes do Provão Paulista

A Escola Estadual Raul Brasil, localizada em Suzano, organiza nesta sexta-feira (31) um “aulão” de reforço em língua portuguesa e matemática para os 138 estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio antes dos dois dias de Provão Paulista, marcados para os dias 4 e 5 de novembro. O Provão é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que dá acesso a 15.717 vagas nas universidades e faculdades públicas paulistas.

O diretor da escola, professor Wilner Pereira Santos, conta que em todo o ano letivo, a preparação para o Provão Paulista, Saeb e outras avaliações tem acontecido de forma sistemática e segue a rotina da escola. A escola também terá mini torneios de modalidades esportivas na hora do almoço para as turmas com alunos com mais frequência escolar. “O ‘aulão’ vai intensificar as aulas de reforço já organizadas na escola e será focado em conteúdos de língua portuguesa e matemática. Os conteúdos abordados são baseados nas habilidades com mais dificuldades de aprendizagem previstas nas provas. Também teremos apoio dos alunos monitores, que vão ajudar seus colegas com maior dificuldade. Toda a equipe escolar está mobilizada neste momento antes da prova, estamos empolgados e os alunos também”, comenta.

A estudante Samira Alves Ferreira, de 17 anos de idade, que chega à terceira etapa do Provão Paulista, conta que quer fazer faculdade de educação física, na Fatec ou USP ou enfermagem na USP ou Unicamp. “Estou estudando muito mais que nos anos anteriores, fiz todas as atividades do Saeb oferecidas pela escola e estou fazendo as do Provão, como as gincanas, os simulados, os aulões e ainda consegui ajudar a minha turma. Também estudo sozinha e aproveito todas as oportunidades de reforço oferecidas porque não quero perder essa grande oportunidade”, diz a aluna.

Nos dias 4 e 5 de outubro, as provas para as 3ª séries começam às 8h e os portões serão fechados às 7h45. No Alto Tietê, 14 mil estudantes estão matriculados na última série do Ensino Médio e devem fazer as provas na próxima semana.

Serviço:

Atividade de engajamento para o Provão Paulista

Escola Estadual Raul Brasil

Data: sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Horário: aulão - das 10h15 às 11h e das 12h05 às 12h55

mini torneios - das 13h45 às 14h35

Endereço: rua Otávio Miguel da Silva, 52, Parque Suzano, Suzano-SP