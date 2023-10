Escola do Jardim Gardênia é revitalizada e recebe nome da professora Véra Lucia Moretti

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado da primeira-dama Larissa Ashiuchi, e do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, realizou na tarde desta sexta-feira (29/09) a entrega da Escola Municipal Professora Véra Lucia Marçal Moretti, no bairro Jardim Gardênia. A unidade, que chega aos 40 anos de existência, passou por ampla reforma, ganhando salas de aula, área administrativa e ambiente de uso comum, além de quadra de areia, jardim sensorial, horta, redário, solário e muito mais.

Sob gestão da diretora Daniele Cristine Fonseca, a administração municipal contemplou a escola com diversas melhorias, desde a sua infraestrutura até áreas de acolhimento. Prova disso foram as reformas em todos os ambientes e as construções de três novas salas de aula, possibilitando a ampliação no atendimento de alunos de 110 para 160 crianças de 0 a 3 anos; dois banheiros, além de mais um adaptado para pessoas com deficiência; a construção de uma área administrativa e um ambiente para uso comum; e a expansão do refeitório dos alunos.

Também houve a criação de uma horta e um jardim sensorial - com apoio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura -, um tanque de areia, um solário, um novo playground, um redário e um tanque de coleta de águas pluviais para reutilização em limpeza do prédio e para regar as plantas, tudo por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM) e de emendas impositivas dos vereadores José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt.

Além disso, a escola ainda conta com alguns diferenciais: uma parede para desenho e pintura, um espaço de exploração para brincadeiras com elementos naturais e brinquedos reclinados e não estruturados, um circuito de carrinho para orientação sobre trânsito, além de painéis sensoriais para estimular o tato e ensinar sobre objetos domésticos. Já na área de segurança, a unidade de ensino conta com 11 câmeras, botão de alarme conectado diretamente à Central de Segurança Integrada (CSI), agente de segurança escolar e entrada eletrônica.

Todo o processo de revitalização aconteceu ao longo do ano, com acompanhamento constante do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, da coordenadora estratégica, Renata Priscila Valencio Magalhães, e da supervisora Marta Sonaro, assim como da própria diretora Daniele e da coordenadora Amanda Maria da Costa.

Daniela, inclusive, receberá o título de diretora do ano, conforme anunciou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, e ela ainda ressaltou o valor da obra para toda a comunidade. “Foram muitos que lutaram para que essa revitalização fosse possível. O novo espaço garantirá um atendimento de maior qualidade para nossos alunos. Agradeço a toda a equipe que trabalhou durante os últimos anos nesta unidade, incluindo os servidores da engenharia, os profissionais da manutenção, os arquitetos, enfim, toda a administração municipal. Estamos colhendo frutos do nosso grande trabalho”, declarou a diretora.

Solenidade

Para marcar a reinauguração, foi promovida uma emocionante cerimônia de homenagem à professora Véra Lucia Marçal Moretti, que passa a dar nome à unidade. O evento foi marcado no exato dia em que ela completaria 75 anos. Por isso, estiveram presentes na oportunidade seus filhos, Ana Paula, Adriana e Michel, e os netos, Felipe, Isabela, Bruno e Lucas.

As duas filhas e o filho foram chamados junto às autoridades e receberam os cumprimentos devidos, assim como a ex-diretora Márcia Aparecida Costa Domingues, que esteve à frente da unidade por cerca de 20 anos. Eles foram presenteados com buquês de flores e um totem da cidade de Suzano.

O prefeito afirmou que a educação de Suzano tem honrado nomes tão importantes para o município, como ocorreu com a professora Véra Lucia. “Nós estamos garantindo uma grande transformação na infraestrutura de ensino em nossa cidade. Temos garantido a revitalização das escolas para implementar o padrão de excelência que se faz necessário”, frisou Ashiuchi.