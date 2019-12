Escola do Jardim Planalto é destaque em programa de educação no trânsito

A Escola Municipal Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto, em Palmeiras, foi destaque nacional no programa “Educação Viária é Vital 2019”, da Fundación Mapfre, que promove ações relacionadas à segurança da população, com especial atenção ao trânsito, e do qual a Prefeitura de Suzano é parceira. A iniciativa é voltada para unidades de educação infantil e de ensinos fundamental e médio.



A escola foi contemplada com o projeto “Educar para o Trânsito é Salvar Vidas”, que envolveu cerca de 1,2 mil pessoas, entre alunos, professores e comunidade, que participaram das atividades realizadas ao longo do ano.

Suzano é um dos dez destaques nacionais, entre 312 inscritos, de 110 localidades, em 11 estados brasileiros. Entre os dias 28 e 30 de novembro houve o Encontro Nacional do Programa Educação Viária, em São Paulo, quando os educadores responsáveis pelo projeto da unidade do Jardim Planalto receberam os certificados.

Os responsáveis pelo projeto na unidade de Suzano foram o diretor Paulo Roberto de Moraes e as professoras Adalgiza da Silva Takaki e Maria Inês da Costa. O trabalho foi composto por diversas atividades relacionados à Educação para o trânsito em sala de aula, como rodas de conversas, jogos interativos, vídeos, desenhos, recortes, colagem, peça de teatro, leitura e debate.

O projeto ainda contou com ações externas, como a “Caminhada pela Cidadania”, onde os participantes apontaram problemas relacionados ao trânsito circulando pelo bairro da escola, o que culminou na elaboração de soluções por meio de um trabalho entre as Secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana, de Manutenção e Serviços Urbanos e de Educação e ainda a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

“Nosso trabalho baseia-se em uma educação integral, que vai além dos muros da escola, com envolvimento de vários setores da administração municipal. Portanto, não foi apenas uma vitória da escola e sim de Suzano. A maior importância é que o município está caminhando para uma Educação de qualidade e nós somos fruto desses novos tempos”, disse o diretor.

A escola receberá como prêmio um projetor e uma tela. “O destaque é uma consequência do belo trabalho desenvolvido durante o ano letivo e agradeço a todos os envolvidos. É muito orgulho para nós. Estamos construindo cidadãos mais conscientes, engajados e respeitosos em relação à segurança viária e à própria vida. O prêmio também é um sinal de que a Pedagogia de Projetos está dando certo e continuará sendo aplicada nas escolas”, disse o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini.