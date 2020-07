Escola é inaugurada no Nova América para receber até 300 crianças

A Escola Municipal Zaira Assen Torrano terá capacidade para atender até 300 crianças de até três anos de idade em período parcial ou até 150 em período integral.

A unidade foi entregue neste sábado na Rua Claudionor Rosa de Lima, 114, no Residencial Nova América.

Foi construída em uma parceria da Prefeitura de Suzano com o Programa Creche-Escola, do governo do Estado.

Com investimento de R$ 2,6 milhões, a unidade conta com seis salas, refeitório, berçário, jardim, quadra, brinquedos, entre outros equipamentos que poderão ser usados pelos pequenos.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, no evento de entrega.

"Além de a escola ser belíssima e com projeto arquitetônico bem desenhado, ela é transformadora. Mudou todo este pedaço do bairro e vai influenciar nas casas e na vida das pessoas. A escola é isso, uma parceria além da sala de aula, que influencia na vida das famílias. Em época de pandemia, ver que a cidade tem a possibilidade de entregar equipamentos importantes, me deixa muito feliz", destacou Ashiuchi.

O secretário de Educação do Estado reforçou a importância de inaugurar uma creche na cidade.

Ele afirmou que os primeiros mil dias de vida de uma criança são determinantes para as fases seguintes.

"Estamos falando de um equipamento que cuida da etapa mais importante da educação. É neste período que os cuidados com as crianças vão refletir no resto da vida delas. Não há nenhum equipamento mais importante do que um de educação infantil como este. Entregar equipamentos para uma comunidade que precisa, como a daqui do Nova América, faz uma grande diferença para as crianças, mães e pais deste local", disse Rossieli.

15 funcionários

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que, caso haja uma demanda de 150 alunos, serão cerca de 15 funcionários em atividade na escola, além de professores para cada sala de aula.

Todos os funcionários que trabalharão na creche já fazem parte do quadro da Secretaria e serão realocados de acordo com um sistema de escolha da pasta.

Bassini disse ainda que a construção de creches na cidade deve ser feita com inteligência e em locais necessitados, como é a região Sul de Suzano.

“Para esta região, a creche é fundamental. Estamos em um esforço para a construção de escolas, mas não é só construir unidades. É preciso ter ações com organizações civis e construir creches e salas de aula em espaços que já existem. Essa inteligência que vai fazer com que a gente supere a demanda por creches", afirmou Bassini.

Além deles, participaram da visita técnica os deputados André do Prado (PL) e Estevam Galvão (DEM); a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi; o presidente da Câmara de Suzano, o vereador Joaquim Rosa (PL); além dos vereadores Edirlei Junio Reis (PSDB), o Professor Edirlei; e Antonio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho Morgado.