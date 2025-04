Escola Marques Figueira recebe 10ª Conferência de Saúde no sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano e o Conselho Municipal de Saúde organizam neste sábado (05/04) a 10ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Missionária Sara Cooper, 27 - Jardim Santa Helena), entre 8 e 17 horas. O evento reunirá gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para discutir propostas em conjunto sobre três eixos temáticos: “Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde”; “Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso”; e “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”. As inscrições poderão ser feitas no dia.

A atividade terá como objetivo identificar os desafios locais em relação às melhorias nos serviços, alinhando novas perspectivas de atendimento a partir das diretrizes do SUS. Além disso, será um espaço de mobilização e diálogo com a sociedade, permitindo que os instrumentos avaliados possam subsidiar a construção do próximo Plano Municipal de Saúde, que abrangerá o período compreendido entre 2026 e 2029.

O encontro ainda buscará mapear os principais desafios da cidade na área e propor soluções que assegurem o direito à saúde para todos.

O ciclo de atividades preparatórias para a conferência foi encerrado na sexta-feira passada (28/03) com a pré-conferência da região sul, ocorrida na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no Parque Palmeiras. Esta foi a terceira etapa do processo inicial de discussões, que contemplou a região central, com evento na Câmara de Suzano , no dia 21 de março; e na região norte, com um encontro no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido do Jardim Gardênia Azul, no dia 26 do último mês.

Entre as melhorias indicadas nos encontros, que serão levadas para o evento deste sábado, podem ser citadas: a análise técnica para viabilização de revisão do modelo de atenção implantado em algumas unidades; o estabelecimento de parceria entre pastas municipais para viabilizar o acesso de transporte ao serviço de saúde de pacientes com alta vulnerabilidade social, em tratamentos especializados; o estudo de territorialização das regiões, com levantamento populacional e identificação de pessoas com deficiências; a caracterização dos serviços ofertados; a análise e o planejamento de ampliação da rede de saúde; e a garantia de suporte jurídico e psicológico aos trabalhadores e trabalhadoras em situações de violências e riscos ocupacionais.

No caso específico do terceiro eixo, que trata da saúde do trabalhador, serão elaboradas diretrizes para a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Cestt), além de serem eleitos os delegados que representarão Suzano na etapa macrorregional, que será realizada de forma on-line no mês de maio.

Os participantes inscritos poderão eleger os candidatos para a composição paritária das quatro vagas, sendo destinadas duas para usuários, uma para o segmento dos trabalhadores e outra para a gestão da saúde municipal, cujo nome será indicado pelo titular da pasta.

Serão votantes todos os representantes de usuários, trabalhadores e gestores, que deverão estar presentes e portar crachá de identificação e credenciamento até a leitura final do regimento. A definição das propostas/diretrizes se efetuará por aclamação, sendo que as mais votadas serão priorizadas para o relatório final. Serão considerados candidatos todos os participantes inscritos até o término da discussão do eixo temático “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, enfatizou a importância da participação popular na conferência.

“A mobilização de todas as partes envolvidas com o atendimento que é prestado no município faz toda a diferença para os avanços no setor. Buscamos entender os anseios da população para que possamos viabilizar a formulação das políticas públicas. Sabemos que o aprimoramento contínuo da oferta de serviços em saúde contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou o titular da pasta.