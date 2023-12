Escola municipal da região do Caulim vai receber melhorias em infraestrutura

A Escola Municipal Professora Liuba Pizzolitto, situada na região do Caulim, no distrito de Palmeiras, receberá em janeiro de 2024 melhorias de infraestrutura em suas instalações, com reparos na quadra e criação de uma sala multiuso. A expectativa é de que os serviços sejam finalizados antes do início do ano letivo, contemplando, assim, 222 alunos do G4 ao 5º ano, que têm entre 4 e 11 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, nesta quarta-feira (27/12), durante vistoria à unidade.

Entre as melhorias programadas, estão a instalação de prateleiras na sala de leitura, que se transformará em sala multiuso; melhorias na iluminação da cinemateca; instalação de novas placas de identificação das dependências; colocação de toldo para a cozinha; e reforma completa na quadra, com pintura, conserto de grades danificadas, reparos nos muros e instalação de traves e redes. Além disso, haverá a revitalização da caixa d’água e o Viveiro Municipal Tomoe Uemura deverá criar uma horta na lateral da unidade.

Segundo Bassini, os avanços serão realizados a partir de um projeto escolar feito com os alunos do 3º ano. “Em novembro deste ano, os nossos estudantes foram a campo identificar as principais necessidades da escola, pensando em manutenção e melhorias em lazer. Após o processo de avaliação, as crianças criaram uma carta ao prefeito e foram até o gabinete entregar em mãos os pedidos. De imediato, o nosso prefeito atendeu as crianças e hoje fez uma vistoria in loco para programar e atender todas as solicitações”, detalhou.

Em sua fala, o chefe do Executivo destacou a satisfação em garantir mais avanços na infraestrutura da rede municipal de ensino. “É uma alegria poder andar pelas escolas e entender de que forma podemos ajudar no dia a dia dos alunos e funcionários das unidades. Recebi as crianças em meu gabinete e hoje venho até o Caulim para anunciar essas intervenções, que vão beneficiar a Educação de Suzano, contemplando todos que estudam no local”, disse o prefeito.

Devido às intervenções diversas que serão promovidas na unidade, a vistoria ainda contou com as presenças dos secretários Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Alex Santos (Governo) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); e da assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carolina Umebayashi. Todos foram recebidos pela supervisora de ensino Daniela Costa e pela coordenadora pedagógica Roberta Ferreira, que representou o diretor Edivane Martins.

No bairro

Para o bairro Jardim das Lavras Mirim e a região do Caulim, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realizará zeladoria completa, com varrição, capinação, revisão de iluminação pública e reparos na rede de drenagem. Já a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana deverá promover a sinalização horizontal, com a pintura das ruas, e vertical, com a instalação de placas de trânsito.

A prefeitura também deverá construir uma área de lazer para a região, com a construção de uma quadra de areia e a instalação de um playground, ao lado de uma academia ao ar livre existente na localidade.

Vale destacar que o Poder Executivo já vem trabalhando para garantir a ampliação do abastecimento de água promovido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no Caulim e no Jardim Novo Horizonte. O serviço contempla 554 ligações e 12,7 quilômetros de rede construída, garantindo mais dignidade para as famílias e a eliminação de 17 caixas d’água da região. Só no Caulim, são dez quilômetros de tubulações e 14 reservatórios encerrados, que garantiram, inclusive, melhorias para alunos e professores da Escola Municipal Professora Liuba Pizzolitto.

Atividades extras

A implantação de uma horta na escola faz parte das ações de educação ambiental que são ofertadas para os alunos da unidade. Neste ano, as crianças já tiveram a oportunidade de conhecer as mudas floríferas e frutíferas do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. O local já se tornou uma das atrações da cidade e contribui com a formação dos alunos por meio da valorização dos aspectos ligados ao meio ambiente.

Numa outra oportunidade, os alunos da unidade também já haviam sido apresentados às curiosidades do Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, situado na rua Campos Sales, 547, no centro. Neste local, eles aprenderam sobre a formação da sociedade suzanense, os registros da chegada dos imigrantes, os detalhes da emancipação do município e o mobiliário idêntico ao utilizado pelo prefeito Abdo Rachid, primeiro chefe do Executivo municipal, além da pesquisa sobre o desenvolvimento da imprensa regional.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que os alunos da Escola Municipal Professora Liuba Pizzolitto serão recepcionados com grandes novidades para o início do próximo ano letivo. “Serão implementadas muitas melhorias na unidade, que contribuirão com o desenvolvimento e interação das crianças. O equipamento ganha uma cara nova, mantendo nossa qualidade de ensino e nossa busca pela educação de excelência”, frisou o chefe da pasta.