Escola municipal de Palmeiras começa a ter aulas de informática e robótica

Uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes) resultou em projeto piloto para realização de um curso de informática e robótica para mais de cem alunos da Escola Municipal Adélia de Lima Franca, no Jardim Amazonas, distrito de Palmeiras. As aulas já começaram nesta sexta-feira (19), data do lançamento oficial da iniciativa.

Estiveram presentes na sede da entidade, também em Palmeiras, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e os secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e de Meio Ambiente, Carlos Watanabe.

No total, cinco turmas com 105 alunos a partir do 3º ano do ensino fundamental passarão por um ciclo de dez aulas sobre noções de informática e programação em robótica. Três professores do instituto, juntamente com professores da rede municipal, auxiliam nas aulas que apresentam o computador e todo o seu potencial aos estudantes.

O objetivo principal da capacitação, que vai até dezembro, é despertar nas crianças a busca por conhecimento e prepará-las para a chamada “Quarta Revolução Industrial”, onde a disponibilidade de novas tecnologias abrirá uma nova frente de vagas de emprego nos próximos 20 anos.

As aulas de noções de informática e programação em robótica se encontram em etapa piloto e serão avaliadas pela Prefeitura de Suzano e pelo Indes quanto ao desempenho dos estudantes. Caso os resultados sejam satisfatórios, há a possibilidade de o programa paradidático ser aplicado em outras unidades da rede municipal, e assim alcançar os mais de 25 mil alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental.

Segundo o prefeito, o programa é uma oportunidade importante para as crianças em relação ao futuro. “São várias mãos trabalhando em conjunto e isso poderá representar um passo decisivo para toda a nossa rede municipal. Mais do que igualar oportunidades, é uma iniciativa importante para preparar as próximas gerações”, afirmou Ashiuchi.