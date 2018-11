Escola municipal do Jardim Europa terá neste sábado feira de Jovens Empreendedores

Mais de 600 alunos da Escola Municipal Sérgio Simão, localizada no Jardim Europa, participarão neste sábado (10) da primeira edição da feira Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp). A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae).

A Jepp tem como principal objetivo promover junto às crianças noções de empreendedorismo, estimular comportamento proativo e incentivar o protagonismo para os negócios e para a vida cotidiana.

Durante a feira, que ocorrerá das 9h30 às 16 horas, a escola será dividida em “lojas”, elaboradas e gerenciadas por grupos de estudantes, que definiram ao longo do semestre tanto os produtos a serem comercializados – como brinquedos, alimentos saudáveis, jogos e peças de decoração – quanto as estratégias do plano de vendas e organização interna. Os alunos serão avaliados em critérios como comportamento empreendedor, cooperação, ética, envolvimento com a proposta, entre outros.

O projeto Jovens Empreendedores foi elaborado há 13 anos pelo Sebrae, com o objetivo de estimular e disseminar os princípios da cultura do empreendedorismo junto à população e formar uma nova geração de empreendedores preparados para trabalhar e prosperar em seus próprios negócios. Desde então, a iniciativa espalhou-se pelo País.

Segundo a Secretaria de Educação de Suzano, a parceria será estendida a outras oito escolas no futuro, em locais onde foi identificado o desejo de integrar o projeto, de acordo com o projeto pedagógico das unidades participantes. “O desenvolvimento do comportamento empreendedor no indivíduo deve ser trabalhado desde muito cedo e a escola é um dos pontos de partida neste processo”, afirmou o chefe da pasta, Leandro Bassini.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a qualidade do empreendedorismo é adotar uma postura dinâmica, inquieta e colaborativa sobre a própria existência, criando condições de uma nova geração pensar de maneira progressista e independente.

“Nossa secretaria acredita nestes preceitos e trabalha em tal sentido, realizando ações regulares, como as aulas de robótica promovidas nas escolas da região sul da cidade, cursos, palestras e fóruns de discussão com vários setores da sociedade para estimular tal conceito”, explicou.