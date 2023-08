Escola no Boa Vista recebe mutirão de castração de pets

A Escola Municipal Vereador Waldemar Calil, localizada na Avenida Katsutoshi Naito, 955, no bairro Cidade Boa Vista, recebe neste sábado (19/08) o mutirão de castração promovido pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano. A ação ocorrerá entre 8 e 15 horas e atenderá os tutores de cães e gatos que realizaram agendamento prévio. A pasta reforça que os tutores inscritos e que foram chamados para este mutirão compareçam à unidade escolar.

Aqueles que não puderem comparecer devem comunicar a clínica responsável usando o mesmo contato de WhatsApp pelo qual foi confirmado o horário do procedimento. O aviso deve ocorrer com antecedência mínima de 24 horas para que haja tempo suficiente de outro tutor ser comunicado para ocupar a vaga.

Quem confirmou o agendamento, entretanto deixou de avisar a clínica sobre a impossibilidade de comparecer, terá de efetuar uma nova inscrição, aguardando uma outra oportunidade para garantir a cirurgia.

Os interessados que ainda não possuem cadastro podem acessar o formulário on-line por meio do link bit.ly/Castracao-Suzano. Na ocasião, será necessário fornecer o nome completo, CPF, endereço e número de telefone para contato, além do envio de cópias digitalizadas do RG e de um comprovante de endereço do tutor responsável.

Aqueles que já estão inscritos, mas precisam atualizar o número de telefone, devem entrar em contato com o Bem-Estar Animal por meio do e-mail bemestaranimal@suzano.sp.gov.br para pedir a revisão de dados. A partir disso, a pasta realizará um chamamento para contemplar os solicitantes.