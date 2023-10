Escola para jovens com Transtorno do Espectro Autista será construída em Suzano

"A escola não é só para crianças autistas. Vai ser para todos os casos especiais. Já temos o projeto que custa cerca de R$ 5 milhões. Esse ano a gente vai aceitar os dois primeiros milhões e, no ano que vem, dentro do orçamento, vamos colocar mais R$ 3 milhões para concluir essa obra o mais rápido possível", declarou Ashiuchi, na ocasião da entrega da Sala Multidisciplinar para Acolhimento de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na noite de segunda-feira (9).

"Vai se tornar, junto com essa sala específica aqui no Paulo Portela, mais uma ferramenta importante de auxílio a essas famílias que lutam e batalham tanto e têm nosso carinho aqui na cidade", completou o prefeito de Suzano.

Sobre os valores investidos na obra, Ashiuchi disse que já tem R$ 2 milhões garantidos, conquistados por meio de emenda deixada pelo agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Marco Bertaiolli, quando este ainda podia fazer tal movimento como deputado federal.

"Já estão os R$ 2 milhões conosco e vamos evoluir para mais R$ 3 milhões. O próprio deputado deixou colocado. A Prefeitura vai ajudar também a conseguir chegar nos R$ 5 milhões para fazer a obra 100%", afirmou Ashiuchi.

O prefeito complementou dizendo que a obra vai ser licitada e que o local estrategicamente escolhido fica próximo ao Parque Municipal Max Feffer.

"É perto das universidades, até porque queremos ter auxilio da própria Piaget e das outras universidades aqui da cidade, para poder atender a toda essa criançada e o povo aqui de Suzano. Estamos licitando, quero ver se esse ano a gente acaba a licitação. No começo de 2024 inicia (a obra) e o próximo prefeito entrega a obra para esse público tão querido da cidade. É uma obra faseada, na primeira fase serão (usados) os R$ 2 milhões já garantidos", disse Ashiuchi.

Inauguração

Na mesma noite em que Ashiuchi anunciou a construção de uma escola para crianças autistas e pessoas com necessidades especiais, foi inaugurada a Sala Multidisciplinar para Acolhimento de Pessoas com TEA, instalada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, na região central de Suzano.

A sala tem como objetivo centralizar as diversas políticas públicas destinadas às pessoas com TEA na cidade. Nela, as famílias que possuem pessoas com TEA poderão buscar acolhimento, atendimento multidisciplinar e também psicológico, especialmente aquelas que receberam a notícia de que possuem um parente com TEA recentemente.

A entrega contou com diversas autoridades e membros da União Família Azul (UFA), entidade que tem como objetivo principal a troca de informações sobre TEA e o desenvolvimento de atividades lúdicas e esportivas aos seus assistidos.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou a construção de uma escola para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com necessidades especiais na cidade. O início das obras está previsto para o primeiro semestre do ano que vem, segundo o gestor. Em entrevista exclusiva ao DS, o chefe do Executivo suzanense afirmou que a construção da escola vai ser licitada e que deve receber cerca de R$ 5 milhões.