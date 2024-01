Escola para todos: Alto Tietê recebe matrículas de alunos de todas as idades em janeiro

Pessoas de todas as idades que estão fora da escola e desejam voltar a estudar em 2024 podem procurar uma das unidades da rede na região do Alto Tietê para efetivar sua matrícula no mês de janeiro. A inscrição pode ser feita inclusive nas escolas que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e em um dos 39 Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs).

Estudantes já matriculados e interessados em pedir transferência entre unidades têm até esta segunda-feira (8) para solicitar a mudança.

Em 2023, a rede estadual de ensino atendeu estudantes de até 90 anos de idade. Para se matricular na rede estadual para este ano, o responsável legal ou maior de 18 anos pode realizar a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo, apresentando RG, histórico escolar e comprovante de residência. As matrículas seguem neste mês para alunos de todas as idades e que estão fora da rede estadual.

Interessados nas aulas da EJA ou CEEJA dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio podem apresentar documento de próprio punho informando o endereço e comprovante de escolaridade, em caso de ausência do histórico escolar.

Transferência entre escolas

Termina nesta segunda-feira (8) o prazo para a manifestação de interesse entre as unidades da rede. Esse processo é destinado a estudantes já matriculados em uma escola estadual e que se mudaram de endereço ou desejam estudar em uma escola mais próxima do trabalho, por exemplo. O resultado dessa etapa será divulgado no dia 22 de janeiro.