Escola sofre com infraestrutura precária e falta de professores

A Escola Estadual Euclides Igesca que fica localizada na Rua Santa Clotilde, nº 305 na Vila Fátima, está, segundo os pais dos estudantes, em situação crítica de infraestrutura e ensino. De acordo com eles, a escola carece de estrutura adequada para oferecer conforto e seguranças aos alunos.

"As salas não têm porta e os vidros estão quebrados podendo machucar as crianças e adolescentes. A parte de fora tem pneus com água parada, podendo atrai o mosquito da dengue e atrás da cozinha da escola tem muita sujeira. Cadeiras e carteiras estão amontoadas em uma valeta", explica Luana Correa Mozelli, mãe de uma ex-aluna da escola. Ela explica que os problemas se tornaram mais sérios em janeiro deste ano e que por esse motivo resolveu retirar a filha da escola.

A escola atende os alunos do 5º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio, com aulas matutinas, vespertinas e noturnas. Luana conta que a maioria das turmas está sem aulas há dias por causa da falta de professores efetivos e eventuais. "Eles estão passando as crianças de ano sem elas saberem nada. A maioria que está no ensino fundamental não sabe ler nem escrever. Falamos com a direção, mas ninguém toma nenhuma atitude. Isso é uma vergonha, parece exagero, mas não é. É verdade e é triste, muito triste", conta.

Segundo informações dos pais, a escola atende diversos alunos com deficiência (físicas e mentais) e há cerca de 60 dias estão sem cuidadores. "Minha filha é portadora da síndrome de down e está há 60 dias sem aula porque não tem cuidadores na escola. A escola diz que irá contratar ou renovar o contrato dos mesmos, mais isso já faz 3 meses", conta a dona de casa Maria Fátima Pereira, de 53 anos. Maria tem uma filha de 13 anos.

Diretoria de Ensino

Em defesa, a Diretoria Regional de Ensino de Suzano informa que todas as aulas da escola foram atribuídas no início do ano letivo e que a falta de professores ocorre sem aviso prévio e por diversos motivos, entre eles, licenças, convocação em sindicato, faltas médica, abonada e justificada. "A unidade conta com dois professores eventuais, encarregados de substituir os docentes em casos de falta, divididos em dois períodos: manhã e tarde", esclarece. A unidade tem mais de 900 alunos divididos entre as séries. Caso seja necessário, as aulas perdidas poderão ser repostas.

Sobre a limpeza do local, a Diretoria explica que a escola foi afetada pelas chuvas ocorridas no último final de semana e que a situação já foi normalizada.