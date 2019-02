Escolas da região serão revitalizadas com trabalho de presos no semi-aberto

O Alto Tietê está entre as regiões que serão contempladas com o projeto "Escola + Bonita". O programa visa à revitalização de 2,1 mil escolas estaduais de São Paulo com trabalho de presos em regime semi-aberto. O lançamento do projeto foi feito recentemente pelo governador João Doria (PSDB).

De acordo com a Secretaria de Educação, o projeto vai contemplar todas as regiões do estado, incluindo o Alto Tietê, o levantamento das escolas participantes ainda esta sendo feito. Com previsão de termino para 2020, a iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Estado da Educação, Administração Penitenciária e Desenvolvimento Econômico.

Segundo o governador de São Paulo, o projeto não irá prejudicar o andamento das aulas em momento algum. "A pintura será feita em horários que não interrompam a utilização da escola e com todos os cuidados devidos, com tintas que não têm cheiro, para permitir que no dia seguinte professores, gestores, funcionários e alunos também possam frequentar", afirmou o governador João Doria.

A Secretaria explica que por meio do programa Via Rápida Expresso, 500 escolas receberão nova pintura. No caso do projeto "Escola + Bonita", os presos participantes serão capacitados e pintarão escolas durante este curso profissionalizante. Outras 1,6 mil serão recuperadas com o trabalho de presos contratados por meio da Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" (Funap), totalizando 2,1 mil unidades.

"Nós sabemos que uma escola organizada, limpa e efetivamente mais bonita tem um impacto direto na

aprendizagem. Esse trabalho em parceria com outras secretarias é fundamental", disse o secretário da Educação, Rossieli Soares.

Muitos dos detentos possuem capacitação em pintura, hidráulica e elétrica. Os que não tiverem serão qualificados pelo Centro Paula Souza, vinculado à pasta do Desenvolvimento Econômico. Todas as outras escolas que apresentarem a necessidade de reparos serão atendidas pela Secretaria da Educação.

Além de recuperar prédios públicos e contribuir para oferecer melhores condições de ensino, os detentos têm chance de maior de reinserção na sociedade. Com o trabalho, eles recebem um valor mensal em uma conta poupança e remissão de pena. Cada três dias trabalhado, um dia a menos de pena.