Escolas de Suzano recebem pintura e manutenção

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano iniciou os trabalhos de revitalização de cinco escolas da rede municipal instaladas em diferentes pontos da cidade. As intervenções envolvem pintura, retirada de entulhos, reparo de portas, entre outros, e visam preparar os espaços para o retorno às aulas, previsto para fevereiro.

Estão sendo contempladas unidades dos bairros Vila Ipelândia, Jardim Monte Cristo, Jardim Europa, Jardim Casa Branca e Jardim Varan. Os trabalhos têm previsão de serem concluídos ainda neste mês.

Uma das escolas é a Vereador Antonio Teixeira, no Jardim Monte Cristo. As equipes da pasta iniciaram os trabalhos no último dia 3 com a revitalização do pátio aplicando nova pintura. As atividades foram concluídas na segunda-feira da semana passada (08/01), data de início das intervenções na escola municipal Chácara Duchen, na Vila Ipelândia. O prédio está passando por pintura interna e externa e reparos nas portas, ao passo que a previsão é de que as obras terminem na sexta-feira da próxima semana (26/01).

Outra escola que está passando por pintura é a José Celestino Sanches, no Jardim Varan. Desde 4 de janeiro a unidade está sendo revitalizada para receber os alunos e deve ter seus trabalhos concluídos nesta sexta-feira (19/01).

A escola Professora Marisa Barboza Faria, no Jardim Europa, também recebeu trabalhos da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. A unidade teve duas paredes demolidas para ampliação do espaço de uma das salas, além de vidro e entulho recolhidos. Os trabalhos foram concluídos na última sexta-feira (12/01). A pasta também recolheu entulhos na escola Ângelo Garcia, no Jardim Casa Branca, com intervenções sendo concluídas em 4 de janeiro.

“Todo esse trabalho visa dar mais conforto aos alunos que retornam em fevereiro das férias. A pintura precisa ser feita com frequência por conta do desgaste da tinta no ambiente escolar e são ajustes que mudam a cara de uma escola e por isso é tão importante fazê-los”, destacou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.